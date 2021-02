Architekci Moovin Interiors udowadniają, że nowoczesność wciąż zaskakuje

Nowoczesne aranżacje cechują się zwykle minimalizmem, prostotą i dużą ilością światła, które rozjaśnia przestrzeń i dodaje jej uroku. Architekci MOOVIN INTERIORS po raz kolejny udowodnili, że nowoczesność wciąż może zaskakiwać i wyróżniać się oryginalnością na tle wielu tego typu projektów.

REKLAMA

Architekci z MOOVIN INTERIORS zaprojektowali wiele mieszkań z opcją wykończenia pod klucz. Każda ich realizacja różni się jednak sposobem aranżacji, dobraną kolorystyką czy po prostu nieszablonową wizją na to, jak powinno wyglądać oryginalne mieszkanie z charakterem. Wszystko to jest wynikiem indywidualnego podejścia do potrzeb Klienta. W przypadku najnowszego projektu postawili na minimalizm i nowoczesność, a zaprojektowany apartament to połączenie elegancji, czerni i wyjątkowego oświetlenia nadającego klimatu realizacji.

Strefa dzienna

Zlokalizowane na warszawskim Mokotowie mieszkanie liczy 74 m² powierzchni i mieści się w nowoczesnym apartamentowcu. Strefę dzienną charakteryzuje duża ilość światła naturalnego. W salonie połączonym z kuchnią i jadalnią zaprojektowano okrągły stół z eleganckimi fotelami wzbogaconymi o granatowe, welurowe obicia, a także wygodną kanapę, która oddziela część jadalnianą od strefy relaksu.

Architekci zaproponowali niezwykle modne w ostatnich latach rozwiązanie - kuchnię otwartą na salon, jednak z wyraźnym podziałem tych dwóch przestrzeni. Nowoczesna, czarna przestrzeń to marzenie wielu miłośników designu, a stworzenie takiej jest możliwe między innymi za sprawą eleganckiej wyspy kuchennej wykonanej z granitu oraz mebli zaprojektowanych w spójnej do wyspy kolorystyce.

Przytulna sypialnia

Wnętrze w nowoczesnym wydaniu nie musi być pozbawione elementów przytulności i ciepła. Z tego względu architekci zadbali o takie miejsce w sypialni inwestorów – miało być zacisznie i sprzyjać wypoczynkowi. A ponieważ sypialnia to przede wszystkim miejsce, gdzie śpimy – stąd kolorystyka nie jest ani krzykliwa, ani pobudzająca, lecz wręcz sprzyjająca relaksowi. Wygodne, duże łóżko i wielka szafa pełniąca funkcję garderoby to wszystko, co jest potrzebne w tej części mieszkania. Doskonałym uzupełnieniem jest jodełka francuska na podłodze oraz klimatyczne lampy.

W apartamencie zaprojektowano dwie łazienki, które zostały utrzymane w tej samej, spójnej kolorystyce czerni i bieli oraz pokój pełniący funkcję biura podczas coraz częstszych „home office”. Uzupełnieniem zaproponowanej aranżacji jest roślinność i dekoracje, jak również kanapa służąca krótkiej regeneracji. Architekci zadbali także o oświetlenie. W każdym zaprojektowanym pomieszczeniu znajduje się wiele punktów świetlnych, funkcjonalnych i dekoracyjnych – całość tworzy niezwykły klimat!

Nowoczesne aranżacje cechują się zwykle minimalizmem, prostotą i dużą ilością światła, które rozjaśnia przestrzeń i dodaje jej uroku. W realizacji MOOVIN INTERIORS nie brakuje żadnej z wymienionych cech, co więcej – cała aranżacja została zaprojektowana z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. Architekci po raz kolejny udowodnili, że nowoczesność wciąż może zaskakiwać i wyróżniać się oryginalnością na tle wielu tego typu projektów.