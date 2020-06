Architekci o wpływie pandemii na sposób projektowania wnętrz

Panuje powszechna zgodność, że "po tym kryzysie nic nie będzie już takie, jak było". Zmiany będą dotyczyć większości aspektów życia. Także tego, jak będziemy mieszkać.

Najbliżej tej wiedzy są architekci wnętrz pracujący na co dzień z klientami. Agencja Nowicki PR przeprowadziła ankietę wśród architektów, którzy podzielili się swoimi refleksjami wywołanymi pandemią. Wyłania się z nich interesujący obraz przyszłości designu i projektowania wnętrz.

Czas i design izolacji

Mikołaj Wierszyłłowski (Wierszyłłowski i Projektanci) wskazuje, że przez ostatnie 10 lat dużo mówiliśmy o społeczeństwie „współczesnych nomadów”; o wolności przemieszczania się jaką dały nam technologia, tanie linie lotnicze i globalizacja. To beztroskie życie podróżników zakłócał co prawda ślad węglowy pozostawiany przez samoloty, jednak wierzyliśmy, że niebawem rozwiążemy i ten problem. Nomadom do życia wystarczało mini-mieszkanie z namiastką kuchni, bo przecież życie toczyło się właściwie poza nim: w kawiarniach, „co-workingach” itp. Obecnie podróżowanie i przebywanie w przestrzeni publicznej wiążą się z ograniczeniami i obawami o zdrowie. Do łask wracają więc ogródki działkowe, podmiejskie dacze – czyli miejsca, gdzie możemy się zaszyć z dala od innych i być w kontakcie z naturą. Pojawiają się pytania o to, czy wróci tradycyjna struktura mieszkania: jadalnia, osobna kuchnia, mnóstwo towarzystwo szukają azylu. A może inspiracją do zmiany będą domy freelancerów, przedstawicieli wolnych zawodów, pracownie artystów – ludzi, dla których „życie to praca”, gdzie nie ma podziału na czas wolny i etat. Choć może jeszcze jest za wcześnie by stwierdzić coś arbitralnie, to rozmowy z inwestorami wskazują nowe potrzeby w aranżacji wnętrz.

Wielofunkcyjność i przechowywanie

W przekonaniu Marty Kalkstein-Stolińskiej (Laboratorim Wnętrz) mieszkania staną się wielofunkcyjne. Będą mikrobiurami, salami konferencyjnymi, siłowniami, kinami w jednym. Zmiana w mniejszym stopniu będzie widoczna w dużych domach i apartamentach, bo tam wielofunkcyjność to norma. Rewolucja może dotyczyć mieszkań o mniejszym metrażu, w których ludzie będą tworzyć samowystarczalne bazy do przetrwania. To z kolei wpłynie na rynek produktów wyposażenia wnętrz. Po doświadczeniach ostatnich tygodni mogą powrócić nawyki kupowania na zapas, a to spowoduje potrzebę tworzenia większych powierzchni do magazynowania w mieszkaniach. Do łask mogą wrócić spiżarnie, schowki i pawlacze. Również zdaniem Eweliny Jankowskiej (EV Architects) ważne stają się przestrzenie do przechowywania, w tym spiżarnie.