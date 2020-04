Architekci obawiają się spowolnienia, które będzie skutkować mniejszą liczbą klientów

Architekci wnętrz w zdecydowanej większości pracują zdalnie już od dawna. Pod tym względem dla wielu moich kolegów nie zmieniło się prawie nic. W związku z obecną sytuacją obawiamy się jednak spowolnienia gospodarczego, które dla nas oznacza mniejszą liczbę klientów. Mniejszą liczbę zapytań od potencjalnych inwestorów widać już teraz – mówi Anna Maria Sokołowska, architektka wnętrz i właścicielka biura AM Sokołowska Architektura Wnętrz.

- Od początku pandemii ja i mój cały zespół pracujemy zdalnie. Czy to nam przysparza dodatkowych problemów? Raczej nie. Część materiałów, takich jak wzorniki kolorystyczne, mamy ze sobą w domach - mówi Anna Maria Sokołowska.

- Na tę chwilę prowadzimy do końca dwa projekty wykonawcze. Nie prowadzimy budów, nie robimy nadzorów, wszystkie tego typu kwestie odbywają się telefonicznie lub mailowo. Mamy cały czas kontakt z klientami, jest też możliwość połączeń wideo. Wszystkie kwestie da się właściwie w ten sposób załatwić. Na razie musieliśmy zawiesić tylko jeden projekt, który już był w trakcie realizacji i był to projekt sklepu meblowego. Zapytania od klientów są cały czas – okres wiosenny zawsze był po tym względem bardzo pracowity i dramatycznie się to nie zmieniło, choć oczywiście widać, że zapytań jest mniej, a klienci czekają, można powiedzieć, w zawieszeniu, aż sytuacja się uspokoi – dodaje Anna Maria Sokołowska.