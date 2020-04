Architekci w czasach zarazy. Praca zmienia punkty ciężkości

Nie jest tajemnicą, że sposób, w który do tej pory funkcjonowała branża architektoniczna ulegnie zmianie. Choć koronawirus nie spowoduje rewolucji w projektowaniu - to jego ciężar przechyli się w stronę udoskonalenia przestrzeni sanitarnych i skupi się na komforcie użytkowników. Możliwe także, że na ważności zyska nasze najbliższe otoczenie.

- Słowa Sigfrida Giediona: "Architektura jest odbiciem rzeczywistości, kształtującej się w warunkach czasu, przestrzeni i środowiska społecznego", świetnie określają zależność między projektowaniem, a ogólnie rozumianą sytuacją światową. Te trzy aspekty od zawsze stanowiły kontekst do projektowania. Być może w obecnej sytuacji ostatni z nich nabierze większej mocy - uważa Izabela Kutyła, Senior Architect i Creative Expert w Schwitzke Górski.

Nie jest tajemnicą, że sposób, w który do tej pory funkcjonowała branża architektoniczna ulegnie zmianie. Część pracowni utrzymujących się na rynku rozpoczęła projekty jeszcze przed wybuchem epidemii. Długoterminowe, duże przedsięwzięcia pozwolą im działać w niezmienionej formie w sposób zdalny. Innych natomiast zmiany dotykają już dzisiaj, dlatego firmy muszą wykazać się wyjątkową kreatywnością. - Jesteśmy przyzwyczajeni do naszych wygodnych stanowisk, do dostępu do wszystkich próbek materiałowych, do spotkań w grupie, do warsztatów design-thinkingowych, do konferencji z klientami i wizyt na budowach. Praca w architekturze jest dyscypliną zespołową. Teraz musimy przenieść się do świata wirtualnego i w ten sposób wypracować nowe standardy pracy - zauważa architekt.

"Forma podąża za funkcją" a użytkownicy

Funkcjonalność budynku i wnętrza jest nieodzownie podstawowym wymogiem przemyślanego projektowania, co z całą pewnością nie ulegnie zmianie. Architekci będą musieli dopasować ją do obecnej sytuacji, z przeświadczeniem, że może się powtórzyć. - Pewne rozwiązania testowane w najbliższym okresie już na zawsze pozostaną normą. Naszym celem będą większe przestrzenie dla mniejszej liczby osób, pojawią się np. stanowiska do dezynfekcji, a lampy ultrafioletowe znajdą się na stałym wyposażeniu. Adaptacja istniejących obiektów, w tym najbardziej dotkniętych budynków i przestrzeni użyteczności publicznej np. galerie handlowe, kina, teatry, restauracje - stanie się na ten moment priorytetem - przewiduje Izabela Kutyła.

- Jako architekci, chcemy oferować inwestorom projekty, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Kolejnym, równie istotnym czynnikiem, jest opłacalność inwestycji oraz pozostawienie możliwie najmniejszego śladu węglowego. Uznanie środowiska branżowego oraz szereg certyfikatów daje poczucie dobrze wykonanej pracy - przekonuje architekt. Najlepszym miernikiem sukcesu są jednak opinie samych użytkowników. Istotą nie jest to, czy budynek lub wnętrze się podoba, lecz czy w danej przestrzeni człowiek dobrze się czuje. - Architektura nie jest sumą obiektów w próżni, ale wraz z budową staje się integralną częścią krajobrazu, a jej wnętrza stają się naszym środowiskiem naturalnym, w którym spędzamy przynajmniej połowę naszego dnia. Dziś, w czasie pandemii, te proporcje uległy dramatycznej zmianie, co również podkreśla ważność dobrej architektury skupionej na ludziach. Stanowi ona dla nas przede wszystkim schronienie - zauważa.