Architekci z Five Cell z minimalistycznym projektem w centrum Warszawy. Zaglądamy do butiku MUUV

Na ul. Kruczej, w samym centrum Warszawy, powstał minimalistyczny i nawiązujący do natury butik marki odzieżowej MUUV. Wnętrze jest dziełem architektów z pracowni Five Cell.

Samo centrum Warszawy, wysokie witryny, przez które widać minimalistyczne wnętrze o ciepłym charakterze i nuta egzotyki w postaci dwumetrowych kaktusów to flagowy butik MUUV projektu Five Cell. Lokal nawiązuje do filozofii tej nowoczesnej marki odzieżowej, która poszukuje inspiracji w podróżach, zachowuje klasyczną kobiecość, jest wierna minimalizmowi i dba o najmniejsze detale.

Wakacyjny, lekki klimat współtworzy subtelna struktura z mikrocementu którą pokryto podłogę, ścianę oraz kubiczną ladę. Stanowi ona stonowane tło do ekspozycji ubrań wiszących na prostych w formie, czarnych wieszakach z metalu. Kolejnym czarnym akcentem jest logo firmy prezentowane nad główną ekspozycją. Atmosferę budują imponujące rośliny umieszczone w przestronnej witrynie. Sukulenty zasadzono w specjalnej, drewnianej obudowie z litego drewna o nierównym, naturalnym profilu. To miejsce może posłużyć jednocześnie jako siedzisko. Druga osłona przy witrynie skrywa ukryty grzejnik i służy do czasowej ekspozycji odzieży. Drewniane elementy w celu uzyskania delikatnej formy zostały oderwane wizualnie od posadzki. Z ciosanego, litego drewna wykonano również półki ekspozycyjne umieszczone we wnęce.

W celu dopełnienia odpowiedniego charakteru nad ladą zawisły dwie proste lampy z ręcznie formowanymi szklanymi kloszami. a w jednym z rogów pomieszczenia umieszczono wazon z wysokimi suszonymi, dekoracyjnymi trawami.

Przymierzalnie ukryto za pokrytymi lustrem do sufitu drzwiami, zabieg ten pozwolił optycznie podwyższyć przestrzeń głównej sali. W pomieszczeniu przymierzalni nawiązano do wcześniej użytych materiałów w postaci lustrzanych tafli, przełamanej bieli i surowego, drewnianego stołka.