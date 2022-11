Architekci z mode:lina zaprojektowali nową odsłonę showroomu Marmite

Producent designerskiego wyposażenia łazienek z konglomeratu, firma Marmite, zwrócił się do pracowni mode:lina z zadaniem zaprojektowania nowej formy prezentacji swojej oferty w istniejącym showroomie.

Showroom zaprojektowano tak, aby podkreślić jego warsztatowy charakter.

Na nowy projekt showroomu Marmite składają się trzy strefy, wydzielone za pomocą stylizowanych warsztatowych regałów: to strefa pracy z produktem, strefa możliwości montażowych i wreszcie - hall of fame - strefa prezentacji produktu.

Marmite to firma z ponad czterdziestoletnią tradycją w wytwórstwie i projektowaniu wyrobów łazienkowych w autorskiej technologii kompozytowej. U podstaw jej filozofii leży nie tylko dbałość o estetykę produktów i nacisk na zrównoważony rozwój, ale także waga ciągłego doskonalenia się i współpracy z klientami.

Rocznie Marmite wypuszcza na rynek około 300 nowych wzorów, śledząc najnowsze trendy, rozwijając technologiczne możliwości wykorzystywanych materiałów, elastycznie odpowiadając na potrzeby odbiorców i w efekcie - zdobywając liczne nagrody. Firma zwróciła się do studia mode:lina™ z zadaniem zaprojektowania nowej formy prezentacji swojej imponującej oferty w istniejącym showroomie.

Industrialne wnętrza o edukacyjnym charakterze

Przestrzeń ta, sąsiadująca bezpośrednio z zakładem produkcyjnym, ma pełnić dwojaką funkcję. Po pierwsze: reprezentacyjną, stanowiąc zarówno logiczne przedłużenie industrialnej estetyki fabrycznych wnętrz, jak i angażującą wystawę łazienkowych form pozwalającą klientom w namacalny sposób zapoznać się z ofertą Marmite. Po drugie i w zasadzie przede wszystkim: showroom ma być przestrzenią edukacyjną, miejscem poznawania potrzeb, wspólnego wypracowywania możliwości i rozwiązań projektowych, gdyż, jak powtarzają przedstawiciele marki: “showroom Marmite to miejsce pracy z klientem”.

Nowe wnętrza showroomu Marmite projektu mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Realizowana konsekwentnie przez Marmite praktyka włączania obu stron w proces pracy nad produktem stała się inspiracją do stworzenia miejsca, w którym zarówno projektanci, jak i odbiorcy projektu będą mieli do dyspozycji narzędzia niezbędne do zrozumienia i poznania zalet produkcji z użyciem konglomeratu mineralnego. Miejsca, w którym praca koncepcyjna twórczo zderzy się z materiałami. Punktem odniesienia dla takiej roboczej przestrzeni wspólnej obróbki pomysłów, a jednocześnie twórczym sercem showroomu jest warsztat twórcy.

Showroom niczym warsztat rzemieślniczy

Podążając tym rzemieślniczym tropem, na nowy projekt showroomu Marmite składają się trzy strefy, wydzielone za pomocą stylizowanych warsztatowych regałów: to strefa pracy z produktem, strefa możliwości montażowych i wreszcie - hall of fame - strefa prezentacji produktu.

Granice pomiędzy nimi sygnalizują przejścia zaznaczone głęboką czerwienią, która stanowi zarówno kontrast dla jasnego, surowego drewna regałów roboczych, jak i tło dla eksponowanych w pomieszczeniach białych produktów z konglomeratu. Czerwone akcenty znajdują się również na podłodze - wyznaczając prostokątną przestrzeń roboczą w strefach “warsztatowych” i ekspozycyjny okrąg w sferze “wystawienniczej”.

Nowe wnętrza showroomu Marmite projektu mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Warsztatowy charakter showroomu podkreśla dodatkowo wielofunkcyjność ścian oddzielających poszczególne strefy. Służą zarówno do prezentowania oferowanych przez Marmite modeli umywalek i wanien, jak i do przechowywania narzędzi niezbędnych do wspólnej pracy nad projektami - próbek kolorystycznych, katalogów i przyrządów do testów materiałowych.

Kontynuując czytelne nawiązania do zakładu produkcyjnego, każda ze stref showroomu wyposażona jest w wygodne wózki przemysłowe. Poza tym, że zapewniają ciągłość industrialnej estetyki pomieszczeń i w oczywisty sposób ułatwiają rearanżację ekspozycji, umożliwiają również transport produktów bezpośrednio z fabryki.

Wreszcie, dla zrównoważenia roboczych, warsztatowych konotacji wnętrza, konstrukcja drewnianych ścian działowych uzupełniona jest panelami z delikatnie przeziernego poliwęglanu, który w parze z ciekawymi formami łazienkowymi Marmite pozwala przełamać industrialną surowość showroomu.