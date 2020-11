Architekt tchnęła świeżość w aranżację biura z lat 90.

Cztery lata temu firma Evoltec przejęła budynek przy ul. Bekasów w Warszawie, dostosowując się do zastanej przestrzeni. W tym roku przeprowadzono gruntowny remont siedziby. Za odświeżenie i przystosowanie wnętrz do aktualnych potrzeb firmy odpowiadała arch. Bibianna Stein-Ostaszewska

Evoltec to rodzinna firma z ponad trzydziestoletnią tradycją i doświadczeniem w dostarczaniu maszyn automatyzujących produkcję wiązek kablowych oraz komponentów wspierających ten proces. Główni partnerzy firmy pochodzą ze Szwajcarii i Niemiec. W tym roku przeprowadzono gruntowny remont siedziby firmy – estetykę typową dla lat 90. zastąpił nowoczesny, powściągliwy, biurowy styl, którego głównym wyznacznikiem jest jakość.

Za odświeżenie i przystosowanie wnętrz do aktualnych potrzeb firmy odpowiadała arch. Bibianna Stein-Ostaszewska, która miała już wcześniej okazję współpracować z tym inwestorem. Dobrze się wówczas rozumieli i dlatego właściciel Evoltec powierzył jej przeprowadzenie liftingu biura. Inwestorowi zależało przede wszystkim na pozbyciu się przestarzałych materiałów, kolorystyki i rozwiązań typowych dla lat 90. Kompletnie nie pasowały one do wizerunku nowoczesnej firmy z branży technicznej. Zadaniem pracowni Bibi Space stało się więc ujednolicenie wystroju, doświetlenie wnętrz i organizacja przestrzeni zgodnie z zasadami ergonomii. Tak aby odświeżona siedziba wreszcie stała się wizytówką Evoltec.

Dobry design już od wejścia

Specyfika działalności firmy, jej przywiązanie do jakości i solidności znalazły odzwierciedlenie w wystroju. Znajdziemy tu najwyższej jakości materiały i najlepsze światowe marki. Na dobry design trafiamy tuż za progiem – w otwartym lobby stanęły fotele Cassina Utrecht w kolorze nawiązującym do firmowych barw Evoltec. Nad minimalistyczną recepcyjną ladą z szafek USM Haller zawisła lampa marki Delta Light. Podobną znajdziemy również nad stołem w przeszklonej sali konferencyjnej, którą projektantka ulokowała tuż obok recepcji. Wygodne, ergonomiczne krzesła Vitry oraz meble USM tworzą komfortowe warunki do szkoleń i spotkań z kontrahentami.

Architektce zależało na dyskretnym przenikaniu wnętrz o różnych funkcjach, tak aby poszczególne pomieszczenia płynnie się ze sobą łączyły. Elementem spajającym przestrzeń parteru stała się jednolita posadzka z żywicy syntetycznej, którą wylano bezpośrednio na bardzo zniszczone i przestarzałe płytki. Dzięki jaśniejszej kolorystyce przestronne lobby zyskało całkiem nowe oblicze.

Perfekcyjne wykończenie

W popielatoszarej ścianie w holu przy schodach ukryto drzwi prowadzące do toalety dla gości. Tuż obok znajduje się identyczna toaleta, z której korzystają pracownicy Evoltec. Wystrój obu łazienek jest bardzo prosty, wręcz surowy, utrzymany w odcieniach szarości i grafitu. Od ciemnego tła zdecydowanie odcina się biel ceramiki. Podstawowy walor toalet stanowi perfekcyjne wykończenie pomalowanych farbą ścian i wyposażenie najwyższej jakości.

Właściciel Evoltec, który na co dzień współpracuje ze Szwajcarami szczególnie docenia klasę producentów z tego kraju. Od początku było dla niego jasne, że biurowe łazienki wyposaży w produkty Geberit. Do swojego pomysłu nie musiał przekonywać Bibianny Stein-Ostaszewskiej, która projektując wnętrza prywatne i publiczne także od lat sięga po produkty tej marki.

- Geberit to pewność, bezpieczeństwo i jakość produktu, dlatego cieszy się zaufaniem zarówno architektów, jak i inwestorów. Wybrana przez nas ceramika z kolekcji Geberit iCon harmonijnie łączy walory estetyczne i stricte użytkowe. Wyróżnia ją proste, a przy tym lekkie wzornictwo, na którym szczególnie nam zależało – mówi Bibianna Stein-Ostaszewska.