Architektura spod kreski medusa group i wnętrza projektu MIXD. Tak wygląda pierwsza lokalizacja CitySpace w Łodzi!

Na maj zaplanowano otwarcie pierwszej łódzkiej lokalizacji biur flex CitySpace. Wnętrza zlokalizowanych w budynku biurowym dawnych zakładów Karola Scheiblera zaprojektowała pracownia MIXD.

Fuzja to pierwsza łódzka lokalizacja CitySpace – operatora elastycznych przestrzeni biurowych. Koncept, którego właścicielem jest Echo Investment, zajmie budynek biurowy na terenie dawnych zakładów Karola Scheiblera, gdzie obecnie realizowany jest wielofunkcyjny projekt Fuzja. Lokalizacja obejmująca cały biurowiec na wyłączność to nowość w ofercie CitySpace. Za projekt wnętrz odpowiada znana z wyróżniających się i nowatorskich projektów pracownia MIXD. Otwarcie planowane jest na maj 2023.

CitySpace Fuzja to blisko 2 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. Zdecydowanym atutem nowego centrum jest jego niezależność. CitySpace, który powstaje na terenie dawnych zakładów włókienniczych Karola Schieblera, to unikatowy koncept w portfolio operatora. Jeden z biurowców, wpisujących się w łódzkie „destinations” realizowane przez Echo Investment, stanie się już wkrótce flagowym centrum powierzchni elastycznej.

Budynek spod kreski pracowni medusa group wyróżnia architektura uwzględniająca zabytkowe mury. Biurowiec wpisuje się w rewitalizowane przestrzenie pofabryczne. Fasadę budynku zdobić będzie historyczna ściana z czerwonej cegły, nawiązująca do przeszłości tego miejsca.

Łódź jest ambitnym miastem, otwartym na nowe i zachęcającym do inwestowania w rozwój. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że to w mieście kreatywności otwieramy już wkrótce 13-ste centrum CitySpace. Wspólnie z architektami, projektantami i zespołem odpowiedzialnym za komercjalizację tej przestrzeni przez ostatnie kilka miesięcy omawialiśmy projekt wnętrz dla tej lokalizacji. CitySpace Fuzja to flagowa inwestycja w naszym portfolio. Stworzenie przestrzeni do pracy w tak wyjątkowym otoczeniu jakim jest Fuzja to wyzwanie, ale na pokładzie mamy najlepszych specjalistów od tworzenia efektywnych i efektownych miejsc do pracy – zapowiada Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.