Artyści street-artu stworzyli unikatowe prace. Za materiał posłużyły elementy nadwozia samochodów Porsche

Unikatowe dzieła sztuki powstałe na elementach nadwozia modeli Porsche można było wylicytować w domu aukcyjnym Desa Unicum. Stworzyli je cenieni artyści street-artu.

W największym domu aukcyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej Desa Unicum odbyła się aukcja wieńcząca Porsche Inter Art – oryginalną inicjatywę salonu Porsche Centrum Warszawa Okęcie, należącego do grupy Porsche Inter Auto.

Artyści stworzyli niepowtarzalne dzieła z użyciem elementów nadwozia samochodów Porsche, m.in. drzwi, masek, błotników i pokryw bagażników.

Salon zapowiada kolejne działania we współpracy ze środowiskiem artystycznym.

Unikatowe dzieła sztuki powstałe na elementach nadwozia modeli Porsche cieszyły się dużym zainteresowaniem prywatnych kolekcjonerów sztuki nowoczesnej.

Niebanalny styl, niezależne spojrzenie na sztukę i wszechstronne zdolności artystyczne – tym odznaczali się twórcy zaproszeni przez Porsche Inter Auto i dom aukcyjny Desa Unicum do projektu Porsche Inter Art.

Niecodziennego wyzwania podjęli się Cekas (Łukasz Berger), Proembrion (Krzysztof Syruć) i Chazme 718 (Daniel Kaliński), którzy na co dzień działają w takich obszarach jak graffiti, malarstwo, mural, rzeźba czy projektowanie graficzne. Każdy z nich stworzył niepowtarzalne dzieła z użyciem elementów nadwozia samochodów Porsche – drzwi, masek, błotników i pokryw bagażników, traktując je jako inspirujące płótna, stanowiące punkt wyjścia dla autorskich koncepcji. Artystycznemu przeobrażeniu uległy części czterech modeli: klasycznego 964, legendarnego 911, sportowego 718 Cayman i elektrycznego Taycana.

– Porsche od dawna buduje bliskie więzi ze światem artystycznym, a projekt Porsche Inter Art to jeden z wielu tego przejawów. Dla miłośników marki sam design aut nosi znamiona sztuki, nie dziwi więc, że nasza współpraca z trzema wizjonerami oparta na twórczym przekształceniu elementów nadwozia wywołała tyle emocji. O inicjatywie pisały zarówno media motoryzacyjne, jak i najbardziej opiniotwórcze redakcje kulturalne, dzięki czemu projekt zyskał ogólnopolski zasięg – podsumowuje Joanna Ogórek, Head of Marketing grupy Porsche Inter Auto.

Prawdziwa gratka dla wielbicieli marki Porsche

Efekty współpracy marki Porsche z oryginalnymi twórcami można było obejrzeć podczas wernisażu zorganizowanym w salonie na warszawskim Okęciu, a także wystawy przedaukcyjnej „Sztuka ulicy” w domu aukcyjnym Desa Unicum. Część z nich trafiło już do prywatnych kolekcji.

– Cieszę się, że wspólnie z Porsche Centrum Warszawa Okęcie mogliśmy zwrócić uwagę na niesamowity potencjał urban art’u oraz wypromować twórczość rodzimych artystów tego nurtu, którzy zdobywają coraz większe znaczenie na scenie międzynarodowej – komentuje Joanna Wolan, koordynatorka projektu po stronie Desa Unicum.

Cyklowi „Sztuka ulicy” towarzyszy idea, aby przekraczać standardowe ramy aukcji i zaskakiwać kolekcjonerów niestandardowymi dziełami sztuki. Listopadowa licytacja była szóstą odsłoną tego projektu w Desa Unicum, w ramach której nawiązano współpracę z salonem Porsche Centrum Warszawa Okęcie.

– Projekt Porsche Inter Art pozwolił fanom marki doświadczyć jej w zupełnie nowy sposób – twórcy podzielili się z nami inną, niekonwencjonalną perspektywą na to, co zawsze ekscytowało i zachwycało w pięknych samochodach. Sukces inicjatywy napędza nas do dalszej współpracy z polskimi artystami. Już teraz planujemy kolejne działania na pograniczu sztuki i motoryzacji – zapowiada Jacek Mikła, Managing Director salonu Porsche Centrum Warszawa Okęcie.