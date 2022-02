Artysta Jeff Koons stworzył wspólnie z BMW barwną "rzeźbę na kółkach"

Amerykański artysta Jeff Koons we współpracy z BMW stworzył... swój wymarzony samochód.

W ekskluzywnej edycji liczącej zaledwie 99 egzemplarzy Jeff Koons i BMW stworzyli wspólnie podczas kilku lat bliskiej współpracy ściśle ograniczoną liczbę modeli M850i xDrive Gran Coupé.

THE 8 X JEFF KOONS to najbardziej misternie zaprojektowany samochód w całej historii BMW. Zostanie ono po raz pierwszy zaprezentowane globalnej publiczności przy okazji targów Frieze Los Angeles.

BMW jest wieloletnim partnerem tych targów sztuki, a Jeff Koons jest reprezentowany przez Pace Gallery, która znajduje się w pobliżu, przy Melrose Avenue.

— Moja edycja BMW serii 8 to mój wymarzony samochód! Jest on dla mnie naprawdę wyjątkowy, bo od dawna chciałem stworzyć specjalną edycję BMW. Jest sportowy i krzykliwy, a także minimalistyczny i konceptualny. Nie mogę się doczekać, aby się nim przejechać, i mam nadzieję, że ludzie będą się cieszyć tym Gran Coupé tak samo jak ja — mówi Jeff Koons. — W samochodzie linie stają się coraz większe na drodze od maski w kierunku bagażnika, tworząc poczucie ruchu do przodu, tak jak robią to elementy stylistyczne „POP!” i kłęby pary. Kolor niebieski przypomina ogrom przestrzeni kosmicznej i podoba mi się pomysł, aby był to samochód globalny. Liczy się to, jak odnosimy się do siebie nawzajem, i nasza świadomość wszystkiego, co nas otacza. Dla kierowcy i wszystkich pasażerów jest to stan podwyższonej przyjemności. To właśnie oferuje mój samochód — dodaje artysta.

Rzeźba na kółkach

—Jeszcze nigdy w historii naszej firmy nie powstało BMW o tak wyrafinowanym designie jak THE 8 X JEFF KOONS. To „rzeźba na kółkach”, która nie tylko będzie eksponowana jako pożądany obiekt kolekcjonerski w muzeach, ale także będzie wykazywać się na drodze jako prawdziwe BMW — przekonuje Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG.

Wyrazisty i imponujący design łączy w sobie jedenaście kolorów – od niebieskiego, przez srebrny i żółty, aż po kolor czarny. Każdego tygodnia produkowane są tylko dwa samochody. Wielobarwne wnętrze zachwyca wysokiej jakości materiałami, najlepszymi skórami i sygnaturą artysty. Fotele są utrzymane w intensywnym kolorze czerwonym i niebieskim – kolorach superbohaterów z komiksowego uniwersum oraz wyczynowej marki BMW M.

Sportowa, mocna stylistyka wykorzystuje elementy pop-artu oraz geometryczne wzory – to hołd dla wyrafinowanych linii i kształtów sportowego BMW serii 8 Gran Coupé. Eksplodujące kolorowe linie z tyłu są z kolei bezpośrednim odniesieniem do stworzonego przez artystę w 2010 roku samochodu BMW Art Car, podczas gdy umieszczone po bokach napisy „POP!” i kłęby pary symbolizują według Jeffa Koonsa siłę i szybkość THE 8 X JEFF KOONS.