Artysta street art przemaluje samochód Porsche na oczach świata

Znany belgijski artysta street-artowy przemaluje na żywo podczas targów Gamescon znany z gry komputerowej samochód Porsche Gran Turismo.

24 sierpnia 2022 roku w Kolonii rozpoczyna się Gamescom – największe publiczne targi gier komputerowych na świecie. Po raz pierwszy pojawi się tam Porsche. Na terenie specjalnie wybudowanego, nowoczesnego stoiska producent samochodów sportowych i globalna sportowa marka Puma przybliżą swoje partnerstwo w dziedzinie gier wideo.

Kluczowym bohaterem stoiska będzie samochód pokazowy Porsche Vision Gran Turismo, którego wygląd zmieni się w trakcie pokazu – artysta Vexx będzie malował go na żywo, w swoim charakterystycznym stylu street art.

Vision Gran Turismo to pierwszy samochód koncepcyjny Porsche opracowany specjalnie na potrzeby gry wideo. Jego światowa premiera odbyła się w listopadzie 2021 roku. Od marca 2022 roku można prowadzić go w wirtualnym świecie – wyłącznie w grze Gran Turismo 7 na konsole PlayStation 4 i 5.

Pochodzący z Belgii Vexx jest jednym z najbardziej znanych artystów wizualnych na świecie obecnych w mediach społecznościowych i stanowi przykład nowoczesnego, młodzieżowego wzornictwa. Przeprojektowanie Porsche Vision Gran Turismo będzie dokumentować na swoich kanałach w serwisach społecznościowych.

Na gości stoiska Porsche i Puma czeka również strefa z symulatorami wyścigów, które pozwolą im sprawdzić swoje umiejętności na wirtualnych torach. Co więcej, zwiedzający będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat historii i procesu projektowania Vision Gran Turismo, a pokazowy samochód w wersji przygotowanej przez Vexxa będzie można poprowadzić w grze Gran Turismo 7. Sam artysta zaprezentuje niektóre ze swoich aktualnych prac NFT.

„Dla mnie jako artysty to wyjątkowa okazja, by stworzyć dla Porsche zupełnie nowy design” – skomentował Vexx. „Nowy wygląd Vision Gran Turismo nawiązuje zarówno do tożsamości Porsche jako marki, jak i do motywów z gier wideo. Jestem podekscytowany, że społeczność graczy będzie mogła wirtualnie poprowadzić ten samochód – ożywiając i materializując moje grafiki”.