Ascetyczne biuro idealne na czasy Covid-19

Biuro słowackiej firmy Lucron Development otwarto już jakiś czas temu, ale ascetyczny design wnętrza dopiero teraz nabiera dodatkowego sensu. W czasach wirusa im prościej i czyściej tym bezpieczniej dla pracowników. A w recepcji wchodzącego wita najbezpieczniejsza dla niego osoba…. on sam - bowiem lada recepcyjna wyposażona została w duże lustro, czym pozytywnie zaskakuje już od progu wszystkich gości i pracowników.

REKLAMA

Biuro powstało w centrum biznesowym Steinerka Business Center w Bratysławie. I choć otwarto jest już kilkanaście miesięcy temu to dopiero teraz spojrzeć na nie można pod zupełnie nowym kątem – czyli bezpieczeństwa higienicznego.

Czysto, gładko, ascetycznie

Wnętrza stworzyli specjaliści z pracowni Architekci Čechvala. Kiedy powstawały mogły wydawać się trochę odmienne od panujących aktualnie trendów. Nie ma tu nadmiaru kolorów, barw, dodatków. Przestrzenie nie przytłaczają nadmiarem. Jest w nich za to dużo spokojnych tonacji – biel i czerń, drewno, szarości.

Dziś z perspektywy czasu, i nowej ery jaką w biurach narzucił COVID-19, ten ponadczasowy minimalizm wydaje się być zbawienny. – W ciągu kilku miesięcy w designie biur zmieniło się wiele. Modne w ostatnich latach wzbogacanie wnętrz publicznych o elementy wystroju jak poduszki, dywaniki, drobiazgi dekoracyjne przestanie być tak popularne. Przestrzenie, gdzie przebywają ludzie muszą być proste, łatwe do utrzymania w czystości – komentuje Maciej Sobolewski, sales manager Poland Knauf Ceiling Solutions.

W ten trend wpisuje się właśnie nowe biuro firmy LUCRON Development. Pomimo tego, że firma jest jednym z największych deweloperów mieszkaniowych na Słowacji, postawiła na skromny design w swojej siedzibie.

Największym zaskoczeniem dla wchodzących do biura jest witająca ich osoba w recepcji. To nie kto inny… jak sam wchodzący, bowiem na wprost drzwi wejściowych recepcyjna lada wyłożona jest dużym lustrem. Miły element zaskoczenia dla gości. A dla pracowników szybki test czy aby na pewno wyglądają dziś doskonale i mogą żwawym krokiem wejść do części office.

Design nad głową

Biuro, o całkowitej powierzchni 1.500 mkw. - podzielono na dwie strefy: północną – klasyczną, z układem stałej pracy przy biurkach, i południową nastawioną na elastyczny model współpracy. Dlatego w tej drugiej strefie zlokalizowano duże stoły do spotkań.

Obie strefy wyróżniają ciepłe, drewniane okładziny. Ale też dobra akustyka. Projektanci sufity potraktowali nie tylko jako element wpływający na kształtowanie przyjaznej dla ucha i samopoczucia przestrzeni, ale też niejako element dekoracyjny. W zasadzie to jedyny wyróżnik w spokojnych, stonowanych przestrzeniach otwartych – nad głowami zawieszono rzędy pionowych płyt akustycznych Optima Baffles. Białe tafle zapewniają najwyższy poziom pochłaniania niechcianych dźwięków (klasa A), a jednocześnie pomagają doświetlić wnętrze (odbicie światła na poziomie 87 proc.).

Zastosowane płyty sufitowe Knauf Armstrong mają jeszcze jeden element, na który od dawna patrzą właściciele budynków i powierzchni biurowych – ekologiczny haczyk. W składzie płyty, aż 77 proc. materiałów pochodzi z ponownego przetworzenia.