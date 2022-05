Automatyczny podziemny parking dla rowerów. Pierwszy w Polsce powstał w Fabryce Norblina

Pierwszy w Polsce automatyczny, podziemny system do przechowywania rowerów powstał w warszawskiej Fabryce Norblina. Całodobowy i ogólnodostępny podziemny parking rowerowy stworzono z myślą o tych, którzy szukają bezpiecznego miejsca do przechowywania jednośladów wraz z ich wyposażeniem. Jego obsługa jest w pełni zautomatyzowana i niezwykle prosta.

REKLAMA

96 pojazdów – tyle pomieści pierwszy w Polsce automatyczny, podziemny system do przechowywania rowerów funkcjonujący już w warszawskiej Fabryce Norblina.

Za jego realizację odpowiada hiszpańska firma MA-SISTEMAS, która ma na swoim koncie podobne projekty m.in. w Hiszpanii, Szwajcarii, Singapurze czy Izraelu.

Całodobowy i ogólnodostępny podziemny parking rowerowy stworzono z myślą o tych, którzy szukają bezpiecznego miejsca do przechowywania jednośladów wraz z ich wyposażeniem (np. kask, koszyk czy bagaże). Jego obsługa jest w pełni zautomatyzowana i niezwykle prosta. System jest uruchamiany za pomocą panelu na stacji dokującej, który przywołuje pojedynczą kabinę. Można w niej umieścić rower oraz pozostałe przedmioty, które w szczelnie zamkniętym boksie zjeżdżają na wielopoziomowy parking podziemny. Cała operacja zajmuje niecałe 15 sekund. Odebranie jednośladu jest równie szybkie.

Z ogromną radością udostępniamy mieszkańcom stolicy pierwszy w Polsce niezwykły parking rowerowy. Warszawa posiada najdłuższą w Polsce sieć ścieżek liczącą ponad 700 km i ta liczba z roku na rok wciąż rośnie. Przykładem naszych zachodnich sąsiadów Polacy zaczynają robić coraz wyraźniejszy zwrot ku bardziej ekologicznym środkom komunikacji. My od lat propagujemy zrównoważony transport w naszych inwestycjach i wychodzimy naprzeciw potrzebom miejskich cyklistów – informuje Kinga Nowakowska, członki zarządu i dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.

Parking znajduje się od strony ul. Prostej pomiędzy dwoma zabytkowymi budynkami: Halą Odlewni i dawnym Laboratorium Metaloznawczym, w którym dziś działa klub muzyczny Piano Bar. Tuż obok niego jest także usytuowana samoobsługowa stacja do naprawy rowerów. Zewnętrzna obudowa stacji koresponduje wizualnie z fabrycznym otoczeniem. Częściowe przeszklenie konstrukcji pozwala obserwować pracę mechanizmu i nawiązuje do pracy odrestaurowanych maszyn fabrycznych wypełniających cały kompleks. Za realizację odpowiada pochodząca z Hiszpanii firma MA-SISTEMAS, której autorski koncept podziemnego parkingu rowerowego o nazwie Biceberg funkcjonuje w wielu miastach tego kraju m.in. w Barcelonie czy Saragossie. Do końca maja korzystanie z parkingu jest bezpłatne. Od czerwca opłata za godzinę przechowywania jednośladu wyniesie 1 zł. Będzie jej można dokonać wyłącznie poprzez płatności mobilne w aplikacji Fabryki Norblina.

Na terenie kompleksu jest obecnie dostępnych także 12 zewnętrznych stojaków, do których można przypiąć po dwa rowery. Do końca maja ich liczba wzrośnie do 22, co da możliwość zaparkowania 44 jednośladów. Dodatkowych 200 miejsc dla jednośladów jest dedykowane pracownikom najemców kompleksu wraz z infrastrukturą towarzyszącą: szatniami, prysznicami i stacją napraw.

Należąca do Grupy Capital Park Fabryka Norblina to wielofunkcyjny kompleks w sercu warszawskiej Woli. Po wieloletnim procesie rewitalizacji dawnych zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner przeprowadzonej prze Grupę Capital Park ponownie otworzył się na miasto zachwycając historyczną zabudową, w którą wkomponowana została nowoczesna architektura. Dla gości Fabryki Norblina dostępne są koncepty kulturalne, rozrywkowe i gastronomiczne, w tym m.in.: butikowe kino KinoGram, ekologiczny targ – BioBazar, największa w stolicy strefa gastronomiczna Food Town, Piano Bar z muzyką na żywo w jednym z najstarszych budynków kompleksu, Muzeum Fabryki Norblina, przestrzeń immersyjna Art Box Experience oraz sklepy i lokale handlowo-usługowe.