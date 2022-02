Axpo z nową siedzibą w The Warsaw Hub

Axpo Polska ma nową siedzibę w ekologicznym kompleksie The Warsaw Hub. Wnętrza nowego biura zaprojektowała pracownia BIT Creative.

Axpo Polska dołączyło do grona najemców The Warsaw Hub, jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji na biurowej mapie Warszawy.

Do tej pory przestrzeń w kompleksie wynajęły m.in. takie firmy jak Google, Getin Noble Bank, Oracle, Cushman & Wakefield oraz Standard Chartered.

Spółka Axpo zajmuje całe piętro 25 o powierzchni 1484 mkw. w budynku B. Za projektem wnętrz stoi pracownia BIT Creative.

Ekologiczne przestrzenie The Warsaw Hub

The Warsaw Hub to przede wszystkim nowoczesna przestrzeń dla biznesu wyposażona w rozwiązania przyjazne ludziom i naturze, wyróżniona certyfikatem BREEAM przyznawanym najbardziej zrównoważonym konstrukcjom.

W niskoemisyjnych budynkach kompleksu ogranicza się zużycie energii, m.in. poprzez zastosowanie systemu energooszczędnej klimatyzacji VRF, nawilżaczy adiabatycznych (znacznie bardziej wydajnych niż parowe), oświetlenia LED, szybkobieżnych energooszczędnych wind wyposażonych w system odzysku energii, czujników ruchu, które włączają światło wtedy, gdy jest ono potrzebne czy systemu BMS/EMMS wspierające-go ciągłą weryfikację zużycia. The Warsaw Hub posiada także stację uzdatniania wody deszczowej, która wykorzystywana jest w instalacjach sanitarnych oraz do nawadniania terenów zielonych wokół budynków. W budynku istnieją również komfortowe warunki dla osób dojeżdżających do pracy rowerem (w tym punkt naprawy rowerów) oraz miejsca postojowe do ładowania samochodów elektrycznych.

- Szukaliśmy siedziby, która stanie się wizytówką naszej firmy – otwartej na nowe technologie i ekologiczne rozwiązania. Nie bez znaczenia była również dogodna dla naszych pracowników lokalizacja, zapewniająca komfortowe połączenie z resztą miasta oraz udogodnienia dla rowerzystów. Te i wiele innych zalet dostrzegliśmy w kompleksie The Warsaw Hub, który od grudnia stał się nowym adresem Axpo. Do dyspozycji naszych pracowników będzie nie tylko wygodna przestrzeń biurowa, ale i wspólna strefa relaksu. Zawsze stawialiśmy na swobodną wymianę myśli i wza-jemną inspirację. Jesteśmy pewni, że nowe biuro w jeszcze większym stopniu bę-dzie sprzyjać rozwojowi spółki – mówi Edita Alimanovic, Chief Operation Officer w Axpo Polska.

Nowe biuro Axpo

Poza zrównoważonymi rozwiązaniami samego budynku, nowa przestrzeń Axpo to także ekologiczne udogodnienia i design. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia BIT Creative Barnaby Grzeleckiego. Dominuje naturalne drewno, jasne przestrzenie, a całości dopełniają rośliny oraz elementy w wesołych kolorach nowego brandingu. Ponadto, w różnych miejscach biura umieszczono neony z inspirujący-mi hasłami oraz dekoracje z mchu. Pomieszczenia są jasne i pełne światła – głównie naturalnego, którego nie brak na 25 piętrze. Gdy jednak zajdzie słońce, przestrzeń rozświetla się dziesiątkami różnych lamp LED. Przewodzą im dwie splecione linie światła, które okalają całe biuro i nawiązują do stale płynącej energii.