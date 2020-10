Ażurowe meble od światowej klasy designerów

Meble ażurowe, dzięki fantazji ich twórców często stają się centralnym punktem projektowanych miejsc, hipnotyzują, dodając im niezwykłego szyku i charakteru. Prezentujemy przykładmy od najlepszych projektantów.

The Modou od Rona Arada

Jeśli nie znacie tej kolekcji to niewiele wiecie o fantazji i możliwościach współczesnego projektowania. Kolekcja krzeseł ogrodowych The Modou, to dzieło mistrza światowego designu Rona Arada. To ucieleśnienie połączenia dwóch światów, ducha Europy i Afryki. The Modou stanowią hołd dla senegalskiego rzemiosła oraz element większej kolekcji ręcznie wykonanych przedmiotów, stworzonych na zamówienie Patrizii Moroso, dyrektor artystycznej marki Moroso.

Imię mebla pochodzi od imienia współpracownika Rona Arada, z którym miał szansę testować i rozwijać projekt The Modou w Dakarze. Kolekcja siedzisk The Modou jest utkana ze sznurów polietylenowych, które tradycyjnie używane są w Afryce do produkcji sieci rybackich. Te nietypowe bardzo oryginalne projekty, wykonane zostały całości ręcznie w Senegalese Atelier M'Afrique w Dakarze. To model obok którego, trudno można przejść obojętnie - dynamiczny, filmowy niczym bolid z przyszłości, uwodzi nie tylko kształtem ale i mocnymi kolorami.

PANAREA od Pedrali

Za pomysłem na ten fotel stoi historia zakorzeniona w klimacie śródziemnomorskiego wybrzeża i jego kolorach. Idea pochodzi z orzeźwiającej bryzy, która niesie obietnice romansu, uroczego spotkania na świeżym powietrzu albo na tarasie z widokiem na morze. Nic dziwnego bo jego nazwa pochodzi od nazwy małej wyspy z archipelagu Liparyjskiego we Włoszech. Kolekcja Panarea to rodzina modeli foteli wypoczynkowych z tradycyjnym elementem ze sznurka polipropylenowego ręcznie tkanego we Włoszech, który owijany jest w opatentowany wzór wokół stalowej ramy o średnicy 20 mm. Poduszki siedzisk zostały zaprojektowane z suchej pianki poliuretanowej pokrytej tkaniną wykonaną z tej samej przędzy, co element tkany. Dzięki temu Panarea to mebel o wyrazistym charakterze, który świetnie się prezentuje zarówno w aranżacjach na zewnątrz jak i jako dopełnienie w eleganckich wnętrzach. Zawsze tam gdzie się znajduje wnosi nutę wolności i poczucie przestrzeni.

Patricia Urquiola i jej Tropicalia

Stalowa rama stanowi w tym meblu punkt wyjściowy do stworzenia niezliczonych wersji lekkiego, przykuwającego wzrok i cieszącego zmysł mebla do użytku codziennego. To oryginalne krzesło powołała do życia, światowej sławy projektantka - Patricia Urquiola zapraszając użytkowników do gry wyobraźni, w której wykorzystane materiały grają główną rolę. Motyw owijania „nićmi”, które tworzą wrażenie linii naszkicowanych ołówkiem, tworzy w odbiorze powierzchnię, która jest zarówno graficzna, jak i strukturalna. Stanowi ona także jednocześnie część konstrukcji, ale i posiada własną tożsamość w zależności od tego czy „osnowa” występuje w dwóch, trzech czy też w jednym kolorze. Charakter Tropicalia zmienia się też za każdym razem w zależności od wykorzystanego materiału. Niezależnie od wybranej wersji – zawsze zwraca uwagę i nie daje o sobie zapomnieć. Kolekcję uzupełniają poduszki idealnie dopasowane do charakteru mebla.