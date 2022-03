Barber i Osgerby znów projektują dla marki Axor

Brytyjscy projektanci Edward Barber i Jay Osgerby zaprojektowali nowe baterie, które poszerzyły linię armatury Axor One.

REKLAMA

Marka Axor powiększa kolekcję łazienkową Axor One. Dołączają do niej baterie w nowej palecie barw, powstałej we współpracy z brytyjskimi projektantami Edwardem Barberem i Jay’em Osgerbym.

Pomysł na rozszerzenie dostępnej kolorystyki zrodził się z inspiracji naturalnymi efektami barwnymi, powstającymi z interakcji światła, koloru i wody.

Do kolekcji dołącza sześć wariantów kolorystycznych. Wśród nich znalazł się niebieskozielony odcień akwamarynu, który oddaje chromatyczny charakter spokojnego morza. Koral – ciepły, czerwonopomarańczowy kolor kradnący spojrzenia wielbicieli nieco odważniejszych aranżacji. Lód – jasny, stonowany niebieski, widoczny w warstwowych błękitach lodowców i lodu morskiego. Kamień będący mocną szarością, nawiązującą do połączenia lądu i morza. Muszla, czyli szaroróżowy, chłodny odcień przykuwający wzrok swą oryginalnością. Piasek symbolizujący barwę brzegu – mokrego od odpływającej fali.

– Każdy z kolorów łączy w sobie zdolność dopasowania się do uniwersalnego wizualnie wnętrza z możliwością stanowienia mocnego akcentu, przyciągającego uwagę niepowtarzalnym charakterem. Odzwierciedla to sposób, w jaki do łazienek wkracza design powodując, że oryginalność i efektowność wykończenia przeważa nad ich tradycyjną, neutralną użytecznością. Wybraliśmy kolory, które będą uzupełnieniem szerokiej gamy łazienkowych wykończeń – od emalii i betonu, po marmur i drewno – wyjaśniają Edward Barber i Jay Osgerby.

O funkcjonalności swoich projektów absolutnie jednak nie zapominają. Odbijająca światło i elementy otoczenia, błyszcząca powierzchnia wybranych modeli baterii, jest bowiem wyjątkowo łatwa w utrzymaniu czystości. Wykończenie z połyskiem tworzy jednocześnie wrażenie warstwy wody obecnej na powierzchni koloru, która ożywia go i dodaje głębi.

Kolekcja Axor One Colors została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu jej w przestrzeniach niepublicznych i jest dostępna w ramach usługi Axor Signature, która gwarantuje personalizację oraz dostosowanie każdego produktu do indywidualnych potrzeb klienta.