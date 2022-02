Barnaba Grzelecki o grze chłodu, zieleni i drewna w projekcie biura Signal Iduna w biurowcu Wola Retro

Nowe biuro Signal Iduna znajduje się na dwóch piętrach warszawskiego budynku Wola Retro i zajmuje powierzchnię 1500 mkw. Barnaba Grzelecki, założyciel pracowni Bit Creative i autor projektu zdradził nam szczegóły realizacji.

Z jakimi wyzwaniami przyszło się mierzyć pracowni Bit Creative przy projekcie biura Signal Iduna?

Barnaba Grzelecki: Głównym wyzwaniem, jakie towarzyszyło nam w projekcie to harmonogram i budżet. Trochę podobnie jak w innych projektach. Są to głównie dwa czynniki mocno wpływające na cały proces. Co do samej estetyki i motywu przewodniego to bardzo szybko wypracowaliśmy projekt, który spodobał się inwestorowi.

Jakie oczekiwania miała firma odnośnie nowej siedziby?

Oczekiwania dotyczyły poprawy jakości i efektywności miejsca pracy. Chcieliśmy stworzyć biuro zaprojektowane od A do Z. W poprzedniej lokalizacji organizacja spędziła ponad 10 lat i przebyła kilka remontów. W nowym miejscu postawiliśmy na spójność. Sama zmiana budynku wiązała się już z dużą poprawą miejsca pracy. Wola Retro jest bardzo dobrze skomunikowany, posiada dobrze doświetlone elewacje i ma do tego efektowny layout. Wszystko to sprawiło, że aranżacja bardzo dobrze wpisała nam się w rzut piętra i inwestor postanowił przeprowadzić swoją siedzibę.

Co wyróżnia tę realizację od pozostałych?

Jest to bardzo lekka i przyjemna dla oka aranżacja. Chłodne akcenty szarości i betonu przełamane są dużą ilością drewna i zieleni. Przestrzeń jest dobrze doświetlona i skomunikowana. Wynika to między innymi z odpowiedniej głębokości traktu budynku. Dla sal konferencyjnych przypisaliśmy nazwy miast, w których znajdują się oddziały Signal Iduna. Detale w postaci nazw i panoram miast na wykończeniu ścian są tutaj charakterystycznym elementem nadającym ton tej realizacji. Z mojej perspektywy najfajniejszym elementem w aranżacji jest kuchnia która znajduję się w centralnej części biura z wejściem z obu stron biura.

Na jakie motywy postawiono?

Całość aranżacji polega na kontrastowej grze chłodnych elementów z ciepłym drewnem i naturalną zielenią. W połączeniu z głównym motywem panoram miast i niebieskim akcentem kolorystycznym daje niesamowity efekt. Biuro zaprojektowane jest w stonowanej kolorystyce przy użyciu materiałów, które pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Otrzymaliśmy wiele sygnałów od inwestora i jego gości, że wnętrze jest przyjemne w odbiorze.

Proszę opowiedzieć o materiałach i kolorystyce – na co się zdecydowaliście?