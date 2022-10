BaseCamp we Wrocławiu z autonomicznym sklepem

W domu studenckim BaseCamp wraz z rozpoczęciem roku akademickiego wystartowała autonomiczna Żabka Nano.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Żabka otworzyła pierwszy autonomiczny sklep w domu studenckim.

Pierwsza w historii Żabka Nano zlokalizowana w domu studenckim mieści się w Basecamp we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 18/22.

Autonomiczny sklep został otwarty 10 października br. Inwestycja Basecamp to nowoczesny budynek w samym centrum miasta, wykończony w loftowym stylu, w którym mieści się 775 pokoi, z czego 569 jest ofertą tzw. akademikową, a 206 przeznaczonych do wynajmu na pobyty krótkoterminowe.

Basecamp tworzy inteligentne i ekscytujące przestrzenie życiowe dla młodych ludzi, głównie studentów, oferując znacznie więcej niż łóżko i biurko - także wiele wspólnych przestrzeni i udogodnień oraz bogaty kalendarz towarzyski. W obiekcie znajduje się siłownia oraz przestrzeń wspólna o charakterze co-livingowym.

Jest to nowoczesne podejście do mieszkalnictwa i pomysł z perspektywą. Właśnie to miejsce Żabka wybrała na lokalizację pierwszego sklepu autonomicznego w przestrzeni zamieszkałej przez studentów. Dzięki Żabce Nano lokatorzy Basecamp będą mogli zaopatrywać się w produkty spożywcze z bogatej oferty Żabki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.