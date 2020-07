Bauhaus nadal inspiruje. Tym razem projektantka wpisała go w nietuzinkową kolekcję

Koła, kwadraty i linie to wzory, które pozostając ponadczasowymi, w zależności od otoczenia, mają wyjątkową moc wprowadzania do wnętrza zarówno dynamiki jak i spokoju oraz harmonii. Ich zastosowanie we wnętrzach może stanowić intensywny akcent całej stylizacji lub subtelnie ją dopełnić.

Geometryczne, wyważone formy to również jeden z elementów Bauhausu, którym zainspirowana została najnowsza kolekcja marki Maja Laptos Studio. Kolekcja Geometry, czerpiąc z jego architektury i sztuki, wykorzystuje kompozycje prostych linii i precyzyjnych kształtów, oferując cztery nowe wzory poduszek dekoracyjnych z haftem.

Stworzona z myślą o stonowanych wnętrzach, sprawdzi się w przestrzeniach, gdzie dużą rolę odgrywa sztuka oraz odpowiednio dobrane dodatki. Wszędzie tam, gdzie proste, funkcjonalne meble wypoczynkowe uzupełnione o poduszki dekoracyjne z geometrycznym haftem zamykają oszczędną, doskonałą w swojej prostocie kompozycję, czyniąc ją kompletną.

W pierwszej odsłonie kolekcja zaprezentowana została w sesji „50 shades of beige” w obiektywie Fotomohito, ze wzorami uwiecznionymi na poduszkach w beżach, brązach i ecrue, wykorzystując równie stonowane kolory haftów, delikatnie podkreślonych czernią oraz złotem.

Już wkrótce projektantka planuje również eksperymenty z innymi kolorami nici i tkanin, wykorzystując popularną paletę barw rudości, brązów, miedzi i indygo.