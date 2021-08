Bertrand Lejoly: mistrz wyrafinowanej prostoty

W 2018 Bertrand Lejoly założył własne studio projektowe w Antwerpii. Od tego czasu współpracuje z największymi markami w zakresie mebli, oświetlenia, wyrobów sanitarnych i zastawy stołowej. Przybliżamy sylwetkę słynnego projektanta i jego nowe projekty dla marki Duravit.

Bertrand Lejoly urodził się w 1980, dorastał we wschodniej części Belgii, gdzie stykają się kultury niemiecka i francuska. Po studiach w École supérieure des arts Saint-Luc w Liège, zdobywał pierwsze doświadczenie zawodowe jako projektant przemysłowy w Niemczech. Następnie wyjechał na siedem lat do Mediolanu, aby współpracować z Matteo Thunem. W 2013 roku został Head of Product Design z belgijskim architektem Vincentem Van Duysenem.

Bertrand Lejoly opisuje swój styl jako „wyrafinowaną prostotę”. Jego obiekty poruszają się na granicy wyrazistego, ale subtelnego języka projektowania. Ta równowaga jest również odzwierciedlona w tym, jak dobrze jego obiekty pasują do otaczającej ich przestrzeni. Szczególnie lubi bawić się elementami, które wyryły się w zbiorowej pamięci, tworząc ponadczasowe przedmioty codziennego użytku.

Dla Duravitu Bertrand Lejoly zaprojektował nową serię D-Neo, składającą się z ceramiki, mebli, wanien i baterii. Seria D-Neo oferuje najwyższą jakość i wyrafinowany design w atrakcyjnej cenie. Wyjątkowa jakość tej kompletnej serii łazienkowej znajduje odzwierciedlenie w nowej dożywotniej gwarancji, którą Duravit oferuje na wszystkie elementy ceramiczne. D-Neo przetrwa krótkotrwałe trendy i jest doskonałym uzupełnieniem każdego stylu życia we wszystkich jego aspektach. Elementy serii D-Neo pasują do wszystkich łazienek, o dowolnej wielkości i układzie. Ich eleganckie formy tworzą przestrzeń, w której może rozwinąć się indywidualny styl, z designerskimi elementami, które reprezentują znacznie więcej niż zwykłą funkcjonalność.

Wszechstronność D-Neo przejawia się w gamie dostępnych umywalek: od umywalek meblowych i wariantów do wbudowania po małe umywalki do rąk i umywalki nablatowe. Wyraziste ranty umywalek to ich cecha charakterystyczna. Asymetryczne rozwiązania w połączeniu z dopasowanymi szafkami podumywalkowymi przyciągają wzrok dzięki praktycznej przestrzeni do przechowywania. Umywalki nablatowe są dostępne w wariantach owalnych lub okrągłych, co podkreśla wszechstronność D-Neo.

Wszystkie toalety są wyposażone w technologię Duravit Rimless, można je zamówić z antybakteryjnym szkliwem ceramicznym HygieneGlaze i zapewniają doskonałe wyniki spłukiwania przy zaledwie 4,5 litra wody. Seria D-Neo oferuje również pasujący bidet.