Bez korporacyjnego zadęcia. Zaglądamy do biura Ringier Axel Springer w Krakowie

Nowe biuro Ringier Axel Springer w Krakowie zapewnia bezpieczną i efektywną pracę, zarówno samodzielną, jak i zespołową. Przede wszystkim jednak aktywnie wspiera integrację pracowników w dobie pracy hybrydowej. Za projekt odpowiada pracownia Workplace.

Jak stworzyć siedzibę, która będzie zgodna z duchem RAS: bez korporacyjnego zadęcia i otwarta, a jednocześnie wspierająca model hybrydowy i zapewniające bezpieczeństwo dla zdrowia całego zespołu? Na to pytanie odpowiedzieli wspólnie RAS i architekci z Workplace.

Utrzymać ducha firmy w modelu hybrydowym

Zgodnie ze standardami RAS krakowskie biuro miało mieć wyraźnie wydzielone „serce”, czyli strefę gościa wraz ze strefą kawiarnianą. Obie strefy musiały być tak zaprojektowane, aby móc je w razie potrzeby łatwo ze sobą połączyć na wydarzenie firmowe. Strefa gościa, podobnie jak kancelaria i helpdesk, wymagała z kolei bezpiecznego wydzielenia kontrolą dostępu i bezpośredniego połączenia z recepcją na parterze.

Nadrzędnym celem projektu było nie tylko dostosowanie nowego miejsca do potrzeb różnych grup pracowników, ale także utrzymanie kultury organizacyjnej firmy. W RAS pokolenia X i Y zbliżają się do Z pod względem znajomości nowych technologii, ale rozpiętość wieku jest spora: od osób 50+ do świeżo upieczonych absolwentów. Typologia biura musiała być zróżnicowana, aby różne pokolenia pracowników czuły się w nim dobrze i żeby pracowały w takich warunkach, jakie im odpowiadają. Dlatego duży nacisk został położony na różnorodność wykończeń przestrzeni o tych samych funkcjach, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

– Utrzymanie kultury i ducha krakowskiego oddziału, jego swobodnej, nieformalnej atmosfery, w trybie pracy hybrydowej to duże wyzwanie. Zależy nam, żeby ten duch nie zaginął, chcemy, aby nowe biuro było miejscem, w którym ludzie chcą się spotkać, wspólnie rozwiązywać problemy, pracować kreatywnie, ale i pielęgnować relacje międzyludzkie. Chcemy też, aby ci, którzy do nas dołączają, już od pierwszej wizyty w naszym biurze wiedzieli, w jakiej atmosferze się tutaj pracuje – zauważa Edyta Serafin z RAS.

Wyzwanie dla Workplace: przewidzieć nieprzewidywalne

Współpraca Workplace z RAS rozpoczęła się jeszcze w 2017; zespół Workplace zaprojektował dwa warszawskie biura spółki, w tym siedzibę firmy przy ul. Domaniewskiej. Prace projektowe z udziałem Workplace rozpoczęto od konsultacji przy wyborze budynku (druga połowa 2020 roku). Ostatecznie wybór padł na V. Offices.

W styczniu 2021 ruszyły prace projektowe zespołu Workplace nad urządzeniem wnętrza krakowskiego oddziału RASP dla 500 pracowników. Spółka zdecydowała się wynająć powierzchnię w układzie horyzontalnym, ponieważ taki koncept sprawdził się już w przypadku siedziby spółki w Warszawie.

– By podejść realistycznie do projektu, a jednocześnie nieszablonowo, staraliśmy się nie skupiać na jednym rodzaju pomieszczenia, a na tym, by przestrzeń była jak najbardziej gotowa na zmiany – wyjaśnia Paweł Kołodziej, Project Manager, Senior Architect w Workplace.