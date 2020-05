Bezpieczeństwo w biurach po pandemii - czy zależy również od architektów?

Czy koronawirus zrewolucjonizuje organizację pracy i aranżację przestrzeni w naszych firmach? Czy do biurowców powrócą jednoosobowe, grodzone panelami z pleksi boksy? A może open space odejdzie do lamusa? Czy już nigdy nie zjemy posiłku we wspólnej biurowej kuchni i zrezygnujemy z wind, a może do walki z wirusem potrzebne będą tylko tymczasowe rozwiązania?

REKLAMA

Sytuacja epidemiczna w Polsce powoli się stabilizuje i coraz więcej pracodawców myśli o powrotach do biur. W biurowcach trwa dyskusja o tym, jak przygotować się na bezpieczny powrót pracowników. Jakich kroków pod względem architektury i aranżacji przestrzeni będzie to wymagać? Czy koronawirus sprawi, że nowe biura projektowane będą w inny sposób?

Wiele wskazuje na to, że potrzebna będzie pewna doza elastyczności. – W naszych projektach przestrzeni biurowych przewidujemy zawsze wiele „scenariuszy" i od zawsze staramy się elastyczne gospodarować przestrzenią wewnątrz, stawiając na jej uniwersalność – mówi Marek Frania z pracowni architektonicznej Arch-Deco. –Dzięki temu, w obecnej sytuacji, stosując parę dodatkowych elementów wyposażenia wnętrz czy tymczasowych przegród, można bardzo sprawnie przystosować przestrzenie tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. Nie przewidujemy jakichś drastycznych zmian w projektowaniu ze względu na pandemię, po której – miejmy nadzieję – za rok nie będzie już śladu. Ale powinniśmy namawiać inwestorów do projektowania budynków o takich układach konstrukcyjnych, aby zmiany pewnych ich funkcji wiązały się z jak najmniejszą ingerencją w ich strukturę – dodaje Marek Frania.

Z kolei Andrzej Gacek, lider zespołu projektów biurowych z pracowni Iliard Architecture & Interior Design – pytany o to, czy potrzebne będą rearanżacje, a budynki zostaną przeprojektowane, uważa, że budynki nie będą przebudowywane. - Raczej wprowadzone zostaną nowe zasady funkcjonowania czy korzystania z różnych ich stref - twierdzi. Architekt zwraca też uwagę, że przeprojektowaniu może ulec system komunikacji wewnątrz biurowców, np. wprowadzający jeden kierunek poruszania się. Według niego pojawi się też inna organizacja samych stanowisk pracy, np. układ gabinetowy z oddalonymi od siebie biurkami zastępować będzie popularny dotychczas open space. – Jeśli część osób nie wróci do biur i pozostanie na home office, taka zmiana będzie ułatwiona. Dużo zależeć też będzie od wymagań najemców w zakresie nowych zasad bezpieczeństwa – mówi.

Scenariusz powrotu pracowników do Olivia Business Centre w Gdańsku jest uzgadniany już od kilku tygodni. – Jesteśmy w bieżącym kontakcie z najemcami – mówi Anna Branicka, architekt prowadzący w Design Anatomy, pracowni odpowiedzialnej za projekty wnętrz w centrum. – Pandemia jest traktowana jako okoliczność tymczasowa i podejmowane są środki doraźne. Aktualnie najbardziej istotne jest odpowiednie oznakowanie, informujące o zmianach w zasadach komunikacji i korzystania z przestrzeni wspólnych, jak również rearanżacja stanowisk pracy z zachowaniem wymaganego dystansu. Najlepiej w obecnej sytuacji sprawdzą się przestrzenie o dużym rozstawie stanowisk pracy i odpowiednim rozmieszczeniu funkcji dodatkowych, pozwalającym na podział stref na poszczególne zespoły. Zaś w projektowaniu nowych biur stoi przed nami wiele wyzwań technicznych i technologicznych – dodaje.