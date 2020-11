Bezpieczne biuro w czasach pandemii - czyli jakie?

Oprócz prewencyjnych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo pracy stacjonarnej konieczne jest wprowadzenie narzędzi, które mogą firmom ułatwić decyzję o elastycznym planowaniu pracy swoich zespołów.

Zdrowe, wygodne i bezpieczne – takie warunki pracy zapewnia CitySpace – nawet podczas wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego. Operator wprowadził do swoich biur w całej Polsce szereg rozwiązań, które zapewniają bezpieczne warunki. Dzięki temu biura są gotowe na przyjęcie większej liczby pracowników planujących powrót po okresie pracy zdalnej. Stosowane przez operatora praktyki to element nowego projektu Echo Investment „Zdrowe biurowce”. Za bezpieczeństwo biur CitySpace odpowiadać będzie m.in. technologia certyfikowana przez NASA.

W dobie epidemii praca zdalna jest skutecznym środkiem zaradczym, jednak w długim okresie nie zastąpi całkowicie pracy z biura. Badania potwierdzają, że pracownicy nie chcą w nieskończoność pracować z domu. Część z nich już wróciła do biur, chociaż na kilka dni w tygodniu. Dlatego oprócz prewencyjnych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo pracy stacjonarnej konieczne jest wprowadzenie narzędzi, które mogą firmom ułatwić decyzję o elastycznym planowaniu pracy swoich zespołów.

Swoje przestrzenie już dziś zmienia operator biur elastycznych CitySpace. Tak, aby były bezpieczniejsze, wygodniejsze i lepiej przygotowane na zagrożenia epidemiologiczne teraz i w przyszłości. – Naszą rolą jako czołowego operatora biur elastycznych jest zapewnienie organizacjom i ich pracownikom jak najbardziej bezpiecznych i zdrowych warunków do pracy. Po okresie pracy zdalnej nasi klienci wracają stopniowo do biur. Jesteśmy na to gotowi – zapewnia Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace.

Bezpieczne biura gotowe

Biura CitySpace są przygotowane na powrót pracowników oraz bezpieczny pobyt osób niemogących skorzystać z pracy zdalnej. Zespół sprzątający dostał instrukcje w zakresie odkażania newralgicznych powierzchni. Zwiększyła się częstotliwość sprzątania (rano i wieczorem). Wprowadzono drukowanie bezdotykowe. W biurze obieg powietrza jest otwarty. Płyny do dezynfekcji są dostępne na recepcji, w kuchni i toaletach. Rozdawane są maseczki i rękawiczki. Z kolei jadalnie podzielono między wyspy i stoliki. Ważnymi elementami są również plakaty z zasadami i dobrymi praktykami, przygotowane na podstawie materiałów WHO, oraz katalog dodatkowego, opcjonalnego wyposażenia biurowego (przegrody, plexy, dozowniki bezdotykowe).

Dodatkowo bezpiecznej pracy sprzyjają takie rzeczy jak całodobowa ochrona i weryfikacja gości z poziomu recepcji biurowca i recepcji CitySpace. – Niezwykle istotne jest także najmniejsze na rynku zagęszczenie stanowisk pracy w naszych pomieszczeniach. Osiągnęliśmy je np. poprzez odsuwanie biurek od siebie i rezygnację z dużych biur typu open space – dodaje Magdalena Śnieżek, Regional Director South Poland w CitySpace.