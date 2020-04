Bezpiecznie i funkcjonalnie w czasach pandemii. "New normal" handlu i usług

Stworzyli rozwiązanie, które powstało z myślą o potrzebach sieci handlowych po powrocie do zwykłego funkcjonowania. Nanovo Care Station to nowy typ stanowiska IoT, które łączy w jednym urządzeniu funkcje cyfrowej komunikacji, dystrybucji środków do dezynfekcji i bezstykowy pomiar temperatury.

Codziennie w punktach sprzedaży, obsługi klienta, obiektach biurowych czy urzędach mają miejsce miliony wizyt. Nie wszystko można załatwić przez internet. Cały czas odczuwamy również silną potrzebę wyjścia z domu. Według większości prognoz dotyczących rozwoju epidemii COVID-19 znajdujemy się w Polsce przed jej szczytem, który powinien nastąpić pod koniec kwietnia. Z tlącą się epidemią i ryzykiem jej powtórnego wybuchu będziemy mierzyć się prawdopodobnie jeszcze przez 18 do 24 miesięcy. Każdy biznes musi adaptować się do życia i pracy w zupełnie nowych warunkach.

Nowe wyzwania

W walce o bezpieczeństwo kluczowa jest profilaktyka, edukacja oraz minimalizowanie przenoszonych bakterii i wirusów. Wskazywanie potencjalnych zagrożeń dopełnia zbiór nowych dla nas wszystkich wymogów. Dlatego też firma Nanovo w ekspresowym czasie stworzyła rozwiązanie Nanovo Care Station, które dba o bezpieczeństwo osób korzystających z lub pracujących w obiektach handlowych i użyteczności publicznej.



- Myślimy o naszej wspólnej przyszłości, dlatego już dziś proponujemy praktyczne, skalowalne rozwiązanie jakim jest Nanovo Care Station. Znaleźliśmy się w nowych realiach, wymagających nowego podejścia. Nowe wartości to przede wszystkim bezpieczeństwo, wspieranie odpowiedzialnych postaw oraz kontrola. Te elementy nabiorą nowego znaczenia w projektowaniu i funkcjonowaniu większości przestrzeni, do których mają dostęp klienci, goście, obsługa - mówi Dariusz Sobczak, członek zarządu Nanovo.

Nanovo Care Station to połączone w kompaktowej formie moduły: nośnika cyfrowej komunikacji z klientami i/lub pracownikami, automatycznej dezynfekcji rąk oraz bezstykowego czujnika pomiaru temperatury ciała. Dzięki integracji, zastosowaniu modułów IoT, geolokalizacji oraz detekcji ruchu, Nanovo Care Station może wspierać również kontrolę przepływu osób w fizycznej lokalizacji, co będzie kluczowe w warunkach przyszłego obostrzenia reguł funkcjonowania przestrzeni handlowych. Nanovo Care Station będzie dostępne w dwóch wersjach: naściennej oraz wolnostojącej.

Powszechne zastosowanie

Nanovo Care Station znajdzie zastosowanie w sieciach handlowo-usługowych, w ich częściach sprzedażowych oraz na zapleczach. Dyskonty, apteki, galerie handlowe, placówki bankowe lub medyczne również będą podlegały nowym warunkom działania. Jest to też rozwiązanie, które sprawdzi się na rynku nieruchomości komercyjnych: w biurach, hotelach czy obiektach mixed-use. To produkt dla fabryk czy dużej logistyki. Sprawdzi się też we wszystkich instytucjach publicznych oraz obiektach pożytku publicznego.



- Pandemia wymusza na większości firm i instytucji zmianę podejścia w myśleniu o przestrzeni, którą udostępniają swoim klientom, gościom oraz pracownikom. Przestrzeń rozumiana jako usługa to niezmiennie dostępności do produktów i usług, ale także bezpieczeństwo korzystania z tych miejsc. W Nanovo zawsze dbamy o funkcję rozwiązań i kontekst użytkownika. Nanovo Care Station pokazuje jak można wprowadzać środki ochronne, narzędzia kontrolne i komunikację jednocześnie dbając o doświadczenia użytkowników - mówi Dariusz Sobczak, członek zarządu Nanovo.