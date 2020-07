Bezpieczny powrót do biur

Po przeszło trzech miesiącach covidowej izolacji wielkimi krokami zbliżamy się do powrotu do biur. Od 2 września dzieci wracają do szkół, a ich rodzice do pracy w biurach, gdy 7 września wygasną przepisy z "tarczy antykryzysowej" regulujące pracę zdalną. Oznacza to, że home-office będzie ponownie jedynie sporadyczną formą pracy tylko niektórych managerów.

Okazuje się, że jednak po tej wymuszonej na naszych pracodawcach, stanem nadzwyczajnym, pracy w domowych warunkach, która niegdyś marzyła się wielu z nas, dziś wiele osób chce już wrócić do naturalnego środowiska pracy, choćby tylko częściowo, oby do biur i ludzi tam pracujących. Miesiące w domowej izolacji sprawiły, że tak jak dzieci stęsknione za środowiskiem szkolnym, tak i my tęsknimy za biurkiem wśród ludzi, z dala od domowych pieleszy. Potrzeba kontaktu z ludźmi, potrzeba zmiany otoczenia domowego sprawia, że chcemy ubrać się porządnie i wyjść do pracy.

Według danych z raportu pracuj.pl aż 90 proc. z nas chciałoby po pandemii mieć możliwość pracy łączonej, czyli pracy w biurach i w pewnym stopniu pracy zdalnej. Ponadto raport pokazuje, że 69 proc. z nas liczy, że firmy będą inwestować w narzędzia wspierające pracę zdalną, a 65 proc. wierzy, że firmy docenią zalety i oszczędności wynikające z tej formy współpracy. Z pewnością nastąpi dobra zmiana organizacji pracy ale tymczasem sen z oczu spędza większości pracodawcom dylemat - jak zorganizować powrót pracowników do biur, by był bezpieczny, by dać poczucie korporacyjnej sterylności i uniknąć mieszania bulionu wirusologicznego pracowników i klientów czy gości przybywających do naszych siedzib.

Choć ta obawa powrotu do biur, wynika również z troski o naszych bliskich, którzy do tych biur mają od września przybywać, to z badań przeprowadzonych w kwietniu przez Randstad wynika, że tylko połowa firm wyposażyła miejsca pracy w dodatkowe środki czystości i środki dezynfekcyjne, czy inne najczęściej podejmowane działania w związku z wprowadzonym stanem epidemii. To jednak brzmi mało przekonywująco i nie uspokaja lęków naszych pracowników, ich rodzin, a nawet nas menadżerów operacyjnych, którzy takie zasady próbujemy wprowadzać, by poczucie bezpieczeństwa naszej kultury biznesowej wzrastało.

Z kolei w innym quasi badaniu sytuacji, podczas webinaru przeprowadzonego przez Deloitte „Office reopening – czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii”, wyniknęło, że ponad 30 proc. zapytanych firm nie podjęło żadnych kroków, aby powrót do biura był dla pracowników bezpieczny. Dlatego dziś to tę kwestię uważa się za największe wyzwanie związane z ponowną pracą w siedzibie przedsiębiorstwa. Dlatego ci z nas, którzy bardzo starannie dbają o firmowy employer-brnading, przygotowują się do powrotu pracowników, traktując zalecenia epidemiologów z najwyższą powagą, dbają o miejsca pracy, o środki bezpieczeństwa i środki do higieny, a nawet o specjalne filtrowanie biurowego powietrza, bo przecież znane są powszechnie przypadki najróżniejszych wirusowych zakażeń w wyniku oddychania powietrzem z zamkniętego obiegu biurowców, których okna nie uchylają się.