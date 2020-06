Bezpieczny powrót do biur. Jak powinna wyglądać praca w nowej biurowej rzeczywistości?

W miarę kolejnych etapów łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa coraz więcej pracowników wraca do biur. Jakie warunki powinny zostać spełnione, by powrót ten był bezpieczny oraz jakie działania powinien podjąć pracodawca, a jakie właściciel budynków? Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie: jak będzie wyglądała nasza praca w biurach w nowych okolicznościach?

Podstawowym celem dla firm jest obecnie jak najszybszy powrót do pełnej działalności operacyjnej. - Po okresie, w którym zdecydowana większość pracowników opuściła biura i przeszła na pracę zdalną, część z nich zaczyna wracać. Proces ten jest płynny – wciąż wiele osób wykonuje swoje obowiązki z domu. To duże ułatwienie dla pracodawców – znacznie łatwiej zorganizować pracę zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w przypadku mniejszych zespołów – wyjaśnia Marcin Kowal, Senior Property Broker, Nuvalu Polska. Najważniejsze z nich to zachowanie dystansu społecznego i stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Zdrowia.

Dystans społeczny

Pracownicy powinni być od siebie odseparowani na odległość przynajmniej 2 metrów i unikać korzystania z przestrzeni wspólnych, takich jak kuchnie, strefy relaksu czy playroomy – chyba, że przestrzenie te dostępne są wyłącznie dla zespołów, które pracują ze sobą i nie kontaktują się z innymi osobami w biurze. Ważną rolą pracodawcy jest taki podział zespołów, by mogły pracować w systemie rotacyjnym, np. w podziale na dwie grupy – wówczas, gdy nawet dojdzie do zakażenia, kwarantanną objęta jest tylko część zespołu. Taki model pracy może wymagać szybkiej rearanżacji powierzchni – dobrze sprawdzają się w tym przypadku elementy modułowe, dzięki którym można sprawnie podzielić powierzchnię. Te osoby, które nie muszą pojawiać się biurze, powinny wciąż pracować zdalnie – dotyczy to zwłaszcza pracowników będących w grupie ryzyka.

Odkażanie

Pracownicy biur powinni wyposażyć się w duże ilości kremu do rąk – w biurach będą je dezynfekować niemal na każdym kroku. Większość zarządców budynków przy wejściach ustawiła stanowiska do odkażania. Kolejne znajdują się w recepcji biur, czasem również w windach. Atomizery z płynem odkażającym stały się również obowiązkowym wyposażeniem stanowisk pracy, zwłaszcza tych, które mają charakter rotacyjny. Pojawiły się wszechobecne tablice informacyjne, które przypominają o konieczności częstego mycia rąk i zachowania zasad higieny. Kilka razy dziennie powinna zostać przeprowadzona pełna dezynfekcja powierzchni biurowej, np. z wykorzystaniem technologii ozonowania. Celem wszystkich tych zabiegów jest minimalizacja ryzyka transmisji wirusa.