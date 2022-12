Biblioteki jako oazy ciszy. Case study Terminalu Kultury Gocław

Ostatnie dwa lata pandemii sprawiły, że choć czuliśmy się odizolowani od wielu bodźców to również nasz organizm przyzwyczaił się do ciszy, którą mieliśmy w domu. Powrót do hałaśliwych biur, szkół czy innych miejsc publicznych okazał się bardzo trudny. Doceniliśmy wagę ciszy i spokoju i dlatego ciągle szukamy sposobów i miejsc, gdzie możemy się wyciszyć, uspokoić gonitwę myśli i na chwilę zatrzymać. Taki cichy azyl coraz częściej znajdujemy w zmodernizowanych bibliotekach miejskich.

Światowy lockdown sprawił, że mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda inne życie. A dokładniej życie w ciszy, zamiast w nieustannym zgiełku. Przez to zmieniły się też nasze oczekiwania co do standardów, w jakich funkcjonujemy. Teraz chcemy cieszyć się większą równowagą życiową, jednocześnie dbając bardziej niż kiedykolwiek wcześniej o zdrowie psychiczne. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez firmę Poly, okazuje się, że jednym z głównych problemów powrotu do pracy biurowej jest właśnie szkodliwy dla zdrowia hałas.

Inne badania zaś wskazują jego negatywny wpływ na wyniki uczniów szkół podstawowych, a także dłuższy czas rekonwalescencji pacjentów placówek medycznych.

- Wszechotaczający nas hałas wpływa na każdy aspekt naszego życia, przez co czujemy się jeszcze bardziej osłabieni. Wszak nie od wczoraj wiemy, że przyczynia się on znacznie do zmęczenia i irytacji. Tym razem jednak, odbieramy go intensywniej, gdyż odzwyczailiśmy mózg od tak szkodliwych czynników - mówi Monika Bukowska z firmy Ecophon.

Biblioteka nowym azylem ciszy

Jeżeli nasze miejsca pracy czy nauki nie są odpowiednio wyciszone, szukamy przestrzeni, gdzie pozwolimy naszym zmysłom odpocząć. Stąd na nowo popularnością zaczęły cieszyć się zapomniane nieco przez współczesną technologię…biblioteki publiczne.

- Faktycznie, zaobserwowaliśmy, że ludzie chętniej przychodzą do bibliotek, niż w ostatnich latach - mówi Sonia Wąsowska, pracownik Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla mieszczącej się na warszawskiej Pradze-Południe. - Zaobserwowaliśmy powrót nawet tych, którzy nie byli w bibliotece od czasów dzieciństwa. Widzimy, że ludzie odnajdują tu swój spokój, dlatego postawiliśmy na maksymalny komfort ciszy. Dziś biblioteka zyskała nową rolę - oprócz tej edukacyjnej. Jest obecnie formą azylu od głośnego świata, w którym trudno skupić myśli i wsłuchać się w swoje potrzeby. Tu również czas nie płynie tak szybko, bowiem jest to miejsce, w którym można się na dłuższą chwilę po prostu zatrzymać - dodaje.

Praska biblioteka mieści się w nowoczesnym Terminalu Kultury Gocław, który sam w sobie jest budynkiem pogłosowym. Wystrój biblioteki wpisuje się w nowoczesny i, przyjazny użytkownikowi styl. Panuje tu przyjemna atmosfera, a samo wnętrze jest przestronne i jasne.

- W Terminalu Kultury Gocław, odbywa się dodatkowo wiele imprez, koncertów czy kabaretów, stąd zabiegaliśmy o konieczność zapewnienia odpowiedniej akustyki w bibliotece. I to się udało, ponieważ na naszych sufitach zainstalowano systemy akustyczne, które zdecydowaliśmy zakupić od firmy Ecophon - podkreśla Sonia Wąsowska. – Zapewniają one komfort nie tylko dla stałych i nowych użytkowników biblioteki, ale także i dla nas, personelu - dodaje.

Bezpłatne miejsce spotkań

Dziś zresztą biblioteki są niezwykle ważne w kwestii funkcji społecznej. To już nie tylko miejsca do czytania i wyszukiwania książek czy informacji. Są one ośrodkami społeczności i punktami spotkań. I, co ważne dla wielu osób w niepewnej sytuacji, są miejscami integracji, które nie wymagają wydawania pieniędzy.