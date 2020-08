Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej w Gdyni wystartuje jesienią

Tegoroczne Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej Traffic Design startuje jesienią. Podczas, gdy artyści pracują nad projektami, zespół śledzi sytuację związaną z pandemią, by dostosować program i rodzaj wydarzeń do bieżącej sytuacji.

W tym roku Biennale po raz pierwszy wychodzi poza Śródmieście Gdyni. Koncepcja kuratorska obejmowała stworzenie artystycznego briefu dla projektantów, by przed rozpoczęciem pracy mogli zapoznać się ze specyfiką dzielnicy. Tak powstał pomysł na zaproszenie do współpracy pisarki Salci Hałas, autorki nagrodzonej Gdyńską Nagrodą Literacką „Pieczeni dla amfy” i „Potopu”.

- Zdecydowaliśmy się na współpracę z Salcią Hałas ze względu na jej wrażliwość na sprawy mieszkańców. Pisarka spotykała się z nimi w różnych okolicznościach: pracując incognito w sklepie spożywczo-monopolowym, pielęgnując ogród społeczny, prowadząc spotkanie w bibliotecznym klubie książki. Efektem spotkań jest opowiadanie „Mgła”, które oprócz materiału będącego inspiracją dla artystów jest też samodzielnym, poświęconym Wzgórzu dziełem literackim - tłumaczy Natalia Wielebska, Traffic Design.

W ramach działań biennalowych do przestrzeni publicznej trafią między innymi rzeźby angażujące, czyli obiekty wchodzące w interakcję z ludźmi i otoczeniem, zachęcające do zabawy. Zespół projektantów Traffic Design opracowuje także systemowy redesign klimatycznej, nisko zabudowanej ulicy Focha. Zarówno w tym projekcie jak i w realizowanym przez duet Kubieniec Layer „Pieszy też człowiek”, istotnym czynnikiem była współpraca z mieszkańcami. W tym wypadku realizowana we współpracy ze studentami ostatniego roku gospodarki przestrzennej na Politechnice Gdańskiej.



– Pandemia pokrzyżowała większość planów uniemożliwiając wyjście do mieszkańców i prowadzenie działań w terenie. Dlatego ambitne konsultacyjne plany trzeba było przekierować w stronę technik partycypacyjnych, które można wykonać zdalnie (ankiety), przeprowadzenie analiz urbanistycznych czy identyfikację miejsc, w których można by dokonać artystycznych interwencji. Zadania umożliwiły grupie poznanie dzielnicy ze społecznej strony, z większym naciskiem na relacje sąsiedzkie, przyzwyczajenia mieszkańców, ich chęć działania czy opór wobec pewnych propozycji, a mniejszym niż rozwiązywanie konkretnych przestrzennych i funkcjonalnych problemów. Nietypowe zadania, takie jak interpretacja opowiadania Salci Hałas czy badanie potrzeb specyficznych mieszkańców dzielnicy – ptaków, dla których w ramach jednego z projektów poszukiwano miejsca, całkowicie odbiegały od większości politechnicznych przedmiotów. Na tym jednak polegała wartość współpracy: na poszerzeniu pola widzenia miasta i jego mieszkańców – mówi dr Monika Arczyńska, prowadząca wraz z Łukaszem Pancewiczem przedmiot projektowanie partycypacyjne.

Jako że ludzie to nie jedyni mieszkańcy miasta, jeden z projektów został poświęcony skrzydlatym gdynianom. Na szkole podstawowej przy ulicy Grottgera powstanie mural z budkami lęgowymi, w których zamieszkać będą mogły między innymi bardzo pożyteczne jerzyki.

Kolejnym realizacjom będą towarzyszyły wydarzenia takie jak pokazy filmowe i spotkania z artystami oraz debata poświęcona zabawie w mieście. Ich dostępność oraz charakter będą dostosowane do bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niemniej, wszystkie wydarzenia, nawet jeśli będą realizowane stacjonarnie, będą również dostępne w wersji on-line.

Wydarzenie finansowane jest przez Miasto Gdynia.