Biofilia. Trend czy konieczność?

Czy możemy czuć się równie dobrze we wnętrzach jak na łonie natury? Tak! Do tego właśnie dąży biofilia i kierunek projektowania biofilicznego.

REKLAMA

W otoczeniu natury każdy czuje się inaczej. Doświadczamy silnych emocji, doceniamy otaczające nas piękno, zachwycamy się kolorami i cudowną wielowymiarowością tekstur, form i powierzchni. Dotyk powietrza na twarzy daje energii, tonąca w listowiu ścieżka pcha do eksploracji.

Biofilia – historia pojęcia

Im dalej odchodzimy od natury, im ściślej otaczamy się betonem i technologią, tym większego doświadczamy dyskomfortu. Każdy z nas ma w sobie intuicję, która diagnozuje ten mechanizm dokładnie tak samo, jak wyniki naukowych analiz: człowiek jako istota żywa potrzebuje natury i wynosi ogromną korzyść z jej doświadczania. Zjawisko to zwane jest biofilią, a jego oddziaływanie zaczyna być obecne w niemal każdym aspekcie naszej codzienności, poczynając od urbanistyki, a na aranżacji wnętrz kończąc.

Nazwa „biofilia” jest niezwykle łatwa do zinterpretowania. Oznacza dosłownie miłość do tego, co żywe, a samo słowo zostało po raz pierwszy ukute i wykorzystane przez Ericha Fromma w pracy pod tytułem „The Anatomy of Human Destructiveness”, wydanej w 1972 r. Rozwój koncepcji zawdzięczamy Edwardowi O. Wilsonowi, amerykańskiemu biologowi, który w książce „Biofilia” (1984 r.) opisał teorię powinowactwa wszystkich żywych istot. Pamiętajmy, że człowiek – homo sapiens – pojawił się na świecie około dwóch setek tysięcy lat temu, a w cywilizacji opartej na plastiku, technologii i separacji od siebie i innych organizmów żywych – zaledwie od dwóch-trzech pokoleń. Ta wydawałoby się oczywista konstatacja prowadzi do prostego wniosku, w myśl którego jako gatunek genetycznie i instynktownie potrzebujemy kontaktu z naturą, czerpiąc z niej motywację, energię i zwyczajną radość życia.

15 wzorców biofilicznych

Teoria rozwijania kontaktu z naturą i wprowadzenia jej na powrót do naszej codzienności zyskała wkrótce wielu orędowników, a ideę przetłumaczono na język projektowy, wyróżniając 14 wzorców – sposobów doświadczania. W raporcie „14 Patterns of Biophilic Design” William Browning opisuje strategie generowania biofilicznej jakości projektowej, dzieląc je na trzy podstawowe grupy. Do tej listy ostatnio dodano jeszcze wzorzec piętnasty – zachwyt.

Natura w przestrzeni

Pierwsza grupa wzorców projektowych obejmuje fizyczną obecność natury w projektowanych pomieszczeniach. Odnosi się do takich aspektów, jak wizualny i pozawizualny kontakt z naturą, nierytmiczna stymulacja sensoryczna, zmienność termiczna i zmienność przepływu powietrza, obecność wody, światło dynamiczne i rozproszone oraz połączenie z systemami naturalnymi.

Naturalne analogie

Nie zawsze możemy wprowadzać do wnętrz elementy natury. Zawsze jednak możemy je naśladować. Biomorficzne formy, tekstury i materiały, a także proporcje i geometria, nawiązujące do naturalnej rytmiki krajobrazu – to nieograniczone możliwości wprowadzania do architektury elementów nawiązujących do ożywczych wzorców.