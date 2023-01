Biophilic design, stół do ping ponga, ogromny taras i... zjeżdżalnia. Takie jest biuro Pyszne.pl we Wrocławiu

Wrocławskie biuro Pyszne.pl zaskakuje na każdym kroku. We wnętrzu zaprojektowanym przez warszawską pracownię Trzop Architekci znajdziemy wiele nawiązań do działalności firmy.

Pyszne.pl to serwis do zamawiania jedzenia online z dostawą do domu lub biura. Firma współpracująca z ponad 13 000 lokalami gastronomicznymi w Polsce, stanęła przed koniecznością znalezienia nowej lokalizacji.

Nowe biuro zlokalizowano w biurowcu MidPoint 71 we Wrocławiu zrealizowanym przez Echo Investment.

Za projekt biura odpowiada pracownia Trzop Architekci.

Nowe biuro Pyszne.pl to ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych powierzani rozplanowanych na dwóch piętrach, które zostały ze sobą połączone zjeżdżalnią. Zostało umiejscowione w nowoczesnym biurowcu MidPoint 71 zrealizowanym przez Echo Investment, który znajduje się w centrum Wrocławia. Biurowiec oferuje nowoczesną przestrzeń do pracy, zaprojektowaną zgodnie z najnowszymi trendami w biznesie, czyli skupioną na pracownikach i ich potrzebach.

– To, co skłoniło inwestora do konieczności zmiany lokalizacji biura, był po pierwsze brak możliwości powiększenia przestrzeni w ramach poprzedniego budynku, ale także rozbicie na piętra, które utrudniało kontakt pomiędzy pracownikami. Oczekiwaniem było stworzenie nowoczesnej, elastycznej przestrzeni dla pracowników, możliwość integracji wewnątrz organizacji, kluczowa była także lokalizacja: 10-15 min do dworca kolejowego. – zaznacza Kamila Królikowska, Senior Negotiator w Walter Herz.

– Na 2 piętrach nowoczesnego wrocławskiego biurowca stworzyliśmy wnętrza skrojone na miarę potrzeb firmy Pyszne.pl. Wyjściem do projektowania był manual book Pyszne.pl z wytycznymi dotyczącymi kolorystyki i materiałów charakterystycznych dla brandu. Dominującym kolorem jest charakterystyczny pomarańcz w zestawieniu z bielą i czernią jak i elementami zieleni w postaci paneli sufitowych z mchu podwieszonych w przestrzeni sufitowej. Nawiązaniem do specyfiki działalności firmy a jednocześnie elementem spajającym oba pietra jest zjeżdżalnia jako symbol i nawiązanie do szybkich dostaw z punktu do punktu, a w tym wypadku pozwalająca pracownikom szybko przemieszczać się pomiędzy przestrzeniami w biurze – tłumaczy Katarzyna Chmurzyńska-Mazur Senior Architekt z biura Trzop Architekci.

Swobodne stanowiska pracy zbudowane w przestrzeni w agailowym modelu pracy, łączy nowoczesna przestrzeń stref wspólnych do nieformalnych i formalnych spotkań. Znajdziemy tutaj również stół do ping ponga, bilard, gry planszowe, szachy czy mini golf na tarasie, służące pracownikom w chwilach relaksu od obowiązków biurowych. W aranżacji przestrzeni są także takie elementy nawiązujące do profilu spółki takie jak domek służący do nieformalnych spotkań, rowery, część mapy na ladzie recepcyjnej z wyznaczona trasą czy panele akustyczne w kształcie sztućców. To wszystko razem stanowi nowoczesne, zrównoważone i komfortowe miejsce do pracy, sprzyjające zdrowiu, dobrostanowi pracowników i integracji zespołów Pyszne.pl.

Swobodne stanowiska pracy zbudowane w przestrzeni w agailowym modelu pracy, łączy nowoczesna przestrzeń stref wspólnych do nieformalnych i formalnych spotkań, fot. fotomohito

Trendy biuro

Koncepcja biura opierała się także na bardzo modnym obecnie trendzie biophilic design, gdzie głównym założeniem jest stałe poprawianie przestrzeni, tak, by przynosić wymierne korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednym z elementów biofilnego designu jest swoiste zaproszenie roślinności do wnętrza. Dlatego we wrocławskim Pyszne.pl na suficie zawisły 230 paneli z naturalnego mchu. Mech został także umieszczony na ścianach, a zieleń w postaci donic z kwiatami znajduje się niemal przy każdym stanowisku. Zastosowanie paneli i detali z mchu miało także za zadanie poprawienie akustyki w samym biurze. Efekt naturalności podkreślają w biurze drewniane lemele wykorzystane do wykończenia ścian oraz ręcznie formowane cegły. Kropką nad i jest oświetlenie, które daje możliwość podążania za porą dnia. Natężeniem światła można sterować w zależności od potrzeb. To rozwiązanie miało pomóc pracownikom działać skuteczniej i pobudzać ich do pracy, kiedy jest to konieczne.



Efekt przytulności, udało się także osiągnąć dzięki samej kolorystyce. W przestrzeni dominują naturalne barwy takie jak stonowane: pomarańcze, zielenie, delikatne brązy.

W przestrzeni dominują naturalne barwy takie jak stonowane: pomarańcze, zielenie, delikatne brązy, fot. fotomohito

– Udało nam się to osiągnąć dzięki wdrożeniu biurek z elektryczną regulacją wysokości. Oferuje to możliwość wyboru stojącego lub siedzącego sposobu pracy, dopasowania wysokość biurka do własnych potrzeb, a to wszystko z poziomu aplikacji w telefonie umożliwiającej zapamiętywanie już dokonanych ustawień. Komfort pracy, ale także redukcję hałasu znacznie poprawiło zastosowanie ścianek akustycznych, którymi „obudowaliśmy” stanowiska pracy. Jednocześnie dzięki zastosowanym materiałom, kolorystyce i wysokości ścianek całość nie przytłacza, a pracownicy nie mają wrażenie pracy w call center. Komfort pracy uzupełniają kabiny akustyczne zarówno jednoosobowe budki telefoniczne do krótkich rozmów telefonicznych, jak również czteroosobowe dające możliwość spotkania się w mniejszym gronie na krótkim spotkaniu. Kabiny ze względu na ilość i równomierne rozmieszczenia w całym biurze są łatwo dostępne, umożliwiają rozmowy telefoniczne, spotkania w komfortowych warunkach, jednocześnie nie przeszkadzając pracującym w skupieniu osobom w innych częściach biura – wyjaśnia Andrzej Ambrozik Projekt Manager HOOF.

Głównym założeniem projektowym było stworzenie na open space 350 komfortowych stanowisk pracy dla często rozmawiających przez telefon pracowników przy jednoczesnym zachowaniu komfortowych warunków dla osób pracujących w skupieniu.

Biuro i jego wyposażenie to jedno, a pozytywny klimat wśród pracowników to drugie. Biuro we współczesnym podejściu to nie tylko klasyczne miejsca pracy, ale także miejsce, w którym podczas nieformalnych spotkań pracownicy mogą wzajemnie wymieniać się pomysłami. Służą do tego specjalnie zaprojektowane strefy wspólne oraz strefy relaksu. Biuro udało się tak zaprojektować, że pracownicy, pomimo że mają możliwość pracy zdalnej w postpandemicznej rzeczywistości, decydują się przychodzić i pracować z biura. To efekt, który pozytywnie zaskoczył inwestora. Nawet w czasie pandemii, pracownicy chętnie odwiedzali biuro.

- Od samego początku angażowaliśmy pracowników w proces projektowania nowego biura. Konkurs na koncepcję aranżacji tarasów, ale także ankiety i wywiady pomogły nam zebrać opinie oraz najlepsze pomysły. Wierzę, że dzięki temu pracownicy pojawiają się w biurze chętniej – tłumaczy Rafał Rumianowski, Facility Manager w Pyszne.pl.

Tym, co jeszcze wyróżnia biuro wrocławskiego Pyszne.pl, jest 650-metrowy taras. Projekt tego co może się na nim znaleźć został wymyślony przez pracowników i zaaranżowany przez Hoof zgodnie z ich oczekiwaniami. Taras zgodnie z założeniem inwestora miał być miejsce, które będzie żyło, z którego pracownicy będą aktywnie korzystać. Miało być nie tylko przestrzenią, gdzie wychodzi się przewietrzyć, ale także przestrzenią do aktywności. Dzięki temu można tu pracować, zrelaksować się, ale także aktywnie odpocząć grając np. w plenerowe szachy czy mini golfa, jednocześnie podziwiając panoramę Wrocławia.