Bit Creative z kolejnym projektem biurowym. Tym razem - dla giganta branży chemicznej

W warszawskim kampusie Lixa pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki zaprojektowała siedzibę firmy Solenis. Aranżacja znajduje się na trzech piętrach i liczy 3500 mkw.

Biuro zaprojektowano w układzie otwarty z wydzielonymi salami konferencyjnymi, pojedynczymi pokojami, strefami do pracy w ciszy i skupieniu oraz przestrzeniami socjalnymi sprzyjającymi integracji. Inspirację do projektu przestrzeni stanowił sam brand i działalność firmy. Chłodny kolor niebieski został ocieplony dużą ilością drewna, naturalnej zieleni i stonowanych kolorów. Heksagonalny kształt nawiązujący do wzoru chemicznego został „ zmiękczony” obłymi, opływowymi kształtami przypominającymi wodę.

Reprezentacyjna strefa wejścia

Recepcja mieści się na pierwszym piętrze i jest połączona ze strefą konferencyjną oraz poczekalnią z aneksem kuchennym. W strefie wejścia znajduje się ściana z mchu, która uzupełnia się z drewnianą ścianą i meblami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również zapoznać z graficzną historią działalności firmy.

Chemicznie i nie za surowo

Biuro zaprojektowane jest w stylu industrialnym z mocnym ociepleniem drewnem, cegłą i akcentami kolorystycznymi. Motyw chemiczny przewija nam się w kształcie i wykończeniu ścian. Jest to myśl przewodnia projektu traktowana jako delikatne uzupełnienie, a nie dominanta. - Myślę, że głównym sukcesem tego projektu jest właśnie wyważenie tego akcentu. Surowe wykończenie ścian, słupów i sufitów świetnie kontrastuje z kolorami, naturalną zielenią betonem czy cegłą - mówi Barnaba Grzelecki.

Moc kształtów i kolorów

Projekt biura dla Solenis to gra obłych kształtów i form inspirowanych wodą z kontrastowymi heksagonami. Zielony, niebieski, żółty czy fioletowy są to barwy, które na co dzień mocno ze sobą kontrastują. W tym wypadku ich nasycenie świetnie wkomponowuje się w elementy wystroju całego otoczenia. Całość aranżacji w odbiorze jest bardzo lekka i świeża.

Funkcja

Aranżacja w całości zaprojektowana została w układzie przedzielonym pokojami. Pracownicy mają do swojej dyspozycji wiele stref do pracy w ciszy i skupieniu. - Na przestrzeni otwartej zaprojektowaliśmy wiele stref multifunkcyjnych, gdzie pracownicy mogą zmienić rytm wykonywanych obowiązków. Jest to między innymi green zone, przestrzeń wypoczynkowa lub do większych prezentacji w mniej formalnej formie, czy strefa wokół drzewa - przestrzeń do spotkań ad hock lub pracy w innym środowisku niż biurko. Do dyspozycji jest również szereg mniejszy salek wokół trzonu budynku, gdzie możemy odbyć krótkie spotkanie bądź wykonać telefon. Na każdym z pięter znajduje się kuchnia ze strefą jadalnianą oraz coffee pointy. Dodatkowo na piętrach zostały zaprojektowane sale z możliwością łączenia trzech mniejszych w jedną dużo co powoduje swobodne w wykonaniu spotkania w większym gronie - mówi projektant.