Biura po pandemii. Cztery najważniejsze obszary modernizacji

Trend dotyczący zapewnienia zdrowego środowiska pracy stał się obecnie niezwykle popularny w branży najmu powierzchni biurowych. To skutek pandemii COVID-19. Firmy skupiają się na dobrym samopoczuciu pracowników, bezpieczeństwie i produktywności, które obecnie stanowią podstawę każdej udanej modernizacji.

REKLAMA

Renowacja to inteligentny sposób na zwiększenie wartości najmu i uzyskanie lepszego zwrotu z inwestycji. Nawet wtedy gdy rynek najmu jest przepełniony różnymi rozwiązaniami, wciąż brakuje jakości. Podczas, gdy właściciele firm mogą przebierać w ofertach najmu, ważne jest, aby zapewnić im to, czego oczekują od nowoczesnego i bezpiecznego miejsca pracy. W szczególności przestrzenie do co-workingu będą wymagały dużej dbałości o higieniczne warunki, dobre samopoczucie i akustykę. Mając na uwadze te aspekty, wielu właścicieli nieruchomości będzie chciało szybko przeprowadzić modernizację swoich budynków, kładąc nacisk na tworzenie zdrowych biur, w których priorytetem będzie dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne każdego pracownika.

Producent sufitów akustycznych Rockfon przygląda się możliwościom wykorzystania tego trendu w trakcie przeprowadzania renowacji. Jakich zmian oczekują od współczesnych biur kupujący i najemcy? Oto najważniejsze z nich.

1. Akustyka

Prowadzenie wideokonferencji zamiast korzystania z sal konferencyjnych generuje większy hałas w biurze. Materiały, które zapobiegają rozproszeniu dźwięku, sprzyjają zdrowiu funkcji poznawczych potrzebnych do produktywnej pracy.

2. Światło dzienne

W niedawno przeprowadzonym badaniu wykazano, że zdaniem prawie połowy z ponad 1600 pracowników, brak światła naturalnego w pracy sprawia, że czują się oni zmęczeni i przygnębieni. W badaniu okazało się, że dostęp do naturalnego światła i okna z widokiem na zewnątrz to najważniejszy atrybut środowiska pracy, przewyższający, takie zalety jak znajdujące się na miejscu kafeterie, centra fitness czy też przedszkola. Światło dzienne zmniejsza stres, poprawia koncentrację i stwarza dobre środowisko dla roślin. Dlatego inwestowanie w renowacje mające na celu zapewnienie optymalnego oświetlenia zwiększy atrakcyjność budynku.

3. Elastyczne układy pomieszczeń

Trend zwany hot deskingiem ustąpił miejsca układowi z biurkami rozmieszczonymi w odpowiedniej odległości potrzebnej do bezpiecznej pracy z zachowaniem dystansu społecznego. Jednak układy na planie otwartym powrócą, jeśli trend pracy zdalnej będzie się utrzymywał, ponieważ firmy starają się zoptymalizować powierzchnię w celu ograniczenia zagęszczenia stanowisk pracy. Najemcy docenią przestrzenne sale konferencyjne i pomieszczenia do współpracy, które można łatwo dostosowywać do żądanej gęstości zatrudnienia.

4. Projektowanie z myślą o zachowaniu dobrych warunków sanitarnych

Najemcy będą preferowali materiały higieniczne, bezpieczne i łatwe w czyszczeniu oraz wyposażone w najnowsze systemy HVAC zapewniające odpowiednią wentylację. W najbliższym czasie docenione zostaną otwarte przestrzenie ze schodami, dzięki którym ludzie nie będą musieli korzystać z wind. W dalszym ciągu cenione będą dostępne przestrzenie zewnętrzne.