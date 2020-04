Biura ponad 100 metrów nad ziemią w Sky Tower

W ofercie wrocławskiego Sky Tower, jednego z najwyższych budynków w Polsce, w 3Q tego roku dostępna będzie unikalna powierzchnia biurowa. Do dyspozycji potencjalnych najemców oddana zostanie przestrzeń zlokalizowana na kondygnacjach znajdujących się ponad 100 metrów nad ziemią. To najwyżej położone biura we Wrocławiu. Z ich wnętrza rozciąga się spektakularny widok na panoramę stolicy Dolnego Śląska.

Przestrzeń, która niebawem pojawi się w ofercie Sky Tower, to niecodzienna okazja na wrocławskim rynku nieruchomości. W należącym do spółki Develia S.A. obiekcie dostępna będzie powierzchnia biurowa w wariantach od 900 mkw. do nawet 2 500 mkw.

- Biuro ze znakomitym widokiem na Dolny Śląsk, zlokalizowane ponad 100 metrów nad ziemią, jest efektowną wizytówką każdej firmy. Nasi najemcy wskazują to jako duży atut w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Warto podkreślić, że powierzchnia biurowa położona na wysokich kondygnacjach Sky Tower stanowi unikatową propozycję na wrocławskim rynku nieruchomości. Żaden inny biurowiec nie może pochwalić się podobnymi przestrzeniami – mówi Aneta Polińska, Leasing Manager Develia S.A. – Obiekt ma ugruntowaną pozycję na rynku, jednak ciągle pracujemy nad podnoszeniem jego atrakcyjności. Niebawem zobaczymy efekty nowej strategii, która zakłada m.in. powiększenie oferty usługowo-rozrywkowej czy stworzenie strefy autorskich konceptów kulinarnych – Sky Kitchen - mówi Aneta Polińska.

Sky Tower zlokalizowany jest w samym sercu Wrocławia, w dzielnicy Krzyki. To jedna z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych inwestycji spółki Develia S.A. Część biurowa obiektu zajmuje powierzchnię prawie 40 tys. mkw. Swoje oddziały w budynku mają takie firmy jak: Qiagen, Hicron, TU Europa czy PKO BP.