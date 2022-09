Biura serwisowane w dawnej siedzibie Międzynarodowego Banku Handlowego w Katowicach

DL Invest Group wprowadził koncept biur serwisowanych do ścisłego centrum Katowic i posiadanej przez siebie kamienicy biurowej zlokalizowanej przy ulicy Mieleckiego 10. To historyczna siedziba Międzynarodowego Banku Handlowego.

Biura serwisowane znajdują się w historycznej siedzibie Międzynarodowego Banku Handlowego, która została zaprojektowana przez uznanego architekta Karola Schayera i wybudowana oraz oddana do użytku w latach 30. XX wieku.

Placówki DL Space czyli serwisowane powierzchnie gabinetowe, zajmują już blisko 3 000 mkw. powierzchni w katowickich biurowcach należących do DL Invest Group w tym w: DL Piano, DL Tower, DL Atrium czy właśnie w DL Central. DL Invest Group szykuje następne otwarcia placówek DL Space w kolejnych śląskich miastach – w nadchodzących miesiącach otwarte zostaną elastyczne biura w biurowcach mieszczących się w Częstochowie i Gliwicach, co powiększy portfolio elastycznych biur oferowanych przez DL Space do ponad 4 000 mkw.

Elastyczne powierzchnie biurowe przeżywają rozkwit

Biura serwisowane to obecnie koncept oczekiwany w budynkach biurowych, które powinny dostarczać nie tylko wyjątkowej jakości powierzchni przewidzianych pod długoterminowy najem, pod komplementarne funkcje handlowe i usługowe, ale także elastycznych gabinetów umożliwiających najemcom okresowe powiększenie zajmowanych powierzchni, czy też wynajem dodatkowych przestrzeni konferencyjnych i stąd obecność elastycznego konceptu DL Space w niemal każdym z posiadanych przez nas kompleksów biurowych - mówi Edyta Leszczyńska odpowiedzialna za rozwój DL Space w ramach portfela DL Invest Group.

Istniejąca placówka DL Space - części wspólne - korytarz prowadzący do gabinetów, fot. mat. prasowe

Elastyczne powierzchnie biurowe przeżywają obecnie prawdziwy rozkwit, co spowodowane zostało między innymi pandemią. W jej wyniku wiele firm zmieniło podejście do struktury zatrudnienia i funkcjonowania organizacji. Przed pandemią większość najemców wynajmujących powierzchnie w konceptach serwisowanych wywodziła się z sektora MSP. Obecnie widzimy, że do tego grona dołączyły duże korporacje, które dzięki elastycznym powierzchniom są w stanie zapewnić wysokiej jakości warunki lokalowe dla swoich tymczasowych zespołów projektowych, działów HR rekrutujących pracowników, czy też pod lokalne placówki rozsiane po całym kraju. Koncept elastycznych powierzchni biurowych jest także wygodny dla firm, które zmieniły swój model pracy i przeszły w części na pracę hybrydową - firmy mogą elastycznie kształtować ilość zajmowanej przez siebie powierzchni w ramach dostępnych gabinetów w naszych oddziałach DL Space - podkreśla Edyta Leszczyńska.

Budynek DL Central, w którym znajduje się koncept DL Space, zlokalizowany jest w ścisłym centrum Katowic – dzielnicy Śródmieście, przy ul. Mielęckiego 10. Budynek powstał w latach 1938-1939 na zlecenie dawnego Międzynarodowego Banku Handlowego. Został zaprojektowany w 1936 roku przez Karola Schayera, jednego z najbardziej uznanych reprezentantów modernizmu w polskiej architekturze międzywojennej. Architekci modernistyczni uważali, że budynek powinien przede wszystkim być funkcjonalny i zapewnić użytkownikowi dużą ilość światła i wygodną przestrzeń.

Ze względu na lokalizację budynku w ścisłym centrum Katowic w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się liczne punkty handlowe i usługowe. Można tutaj znaleźć wiele modnych restauracji. To tu zlokalizowane są designerskie hotele i najpopularniejsze handlowe ulice w Katowicach, a w zasięgu pięciominutowego spaceru znajdują się centra handlowe (Galeria Katowicka, Supersam, Skarbek) i główny dworzec PKP. W bezpośrednim sąsiedztwie DL Central znajduje się także Urząd Miasta oraz inne instytucje publiczne. DL Space w DL Central swoim najemcom oferuje doskonale zlokalizowane w centrum Katowic gabinety biurowe w efektywnej cenie.