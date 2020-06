Biura w czasie zarazy: czy design może zmienić zachowania społeczne?

Jak pokazuje historia wielu zmian, także w obszarze tzw. „worksapce” warto wykorzystać design, do nauki nowych zachowań społecznych. Dobrze zaprojektowane i odpowiednio wkomponowane elementy wyposażenia przestrzeni biurowych mogą ułatwić przestrzeganie wytycznych związanych z fizycznym dystansem i nowych standardów w środowisku pracy.

Epidemia Covid-19 zweryfikowała wiele, w tym także dotychczasowy sposób wykonywania pracy oraz funkcjonowania biur, co-workingów etc. Po czasie ścisłej kwarantanny pracodawcy stanęli przed nowym wyzwaniem - stworzenia bezpiecznej i higienicznej przestrzeni do pracy. Zmiana, zwłaszcza ta związana z lubianymi i bardzo naturalnymi dla nas zachowaniami wynikającym z ludzkiej natury, może wymagać specjalistycznego wsparcia. Pomyśleli o tym światowi producenci mebli i profesjonalnego wyposażenia przestrzeni komercyjnych i biurowych.

Minimalizacja ryzyka

Mimo tego, że w wielu prognozach przewiduje się, że praca zdalna będzie istotnym elementem rzeczywistości biznesowej, to życie biurowe-w pewnej formie-również powróci. Dlatego głównym motywem wszelkich działań pracodawców jest dzisiaj zminimalizowanie prawdopodobieństwa roznoszenia się wirusów we wspólnych przestrzeniach do pracy.

Pośród rekomendacji specjalistów dotyczących tworzenia bezpiecznej przestrzeni do pracy znajdziemy wiele wytycznych – m.in. zachowywanie odległości minimum 2 metrów, ustalenie ruchu w biurze w jedną stronę np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak przyjęło wiele szpitali podczas obecnej epidemii, wyższe standardy wentylacji i utrzymania dostępu do świeżego powietrza, zwiększenie standardów higienicznych oraz wiele innych procedur ochronnych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników. Czy po latach kreowania przyjaznego środowiska pracy, w którego centrum znajdowało się zwiększenie poczucia przynależności i budowania relacji, mających na celu wzrost zaangażowania i wyników osiąganych przez firmy, uda się szybko i bezpiecznie wdrożyć niezbędne zmiany?

Zmianowość i dystans

Naprzemienne harmonogramy pracy dla dwóch zespołów A / B, zmniejszenie ilości osób w salach konferencyjnych i innych przestrzeniach wspólnych, to tylko niektóre wytyczne, jakie znalazły się na liście rekomendacji związanych z nowymi bezpiecznymi warunkami pracy w biurach. Wiele osób przyzwyczajonych do poprzednich zwyczajów w pracy może zwłaszcza na początku zapominać o nowych wytycznych. W tym miejscu z pomocą przychodzi design.

Zasada dwóch metrów

Po to, by łatwiej pracownikom było zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa i odległości, pracodawcy mogą zaprojektować przestrzenie ze stałymi przypisanymi wyodrębnionym teamom miejsca pracy tzw. szachownicę, a dodatkowo wykorzystać specjalnie zaprojektowane elementy biurowej architektury jak specjalnie zaprojektowane na nowe czasy: meblowe systemy panelowe, draperie i przekładki albo ekrany przeciwbakteryjne.