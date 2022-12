Biuro Bacardi w Warszawie przeszło zrównoważoną metamorfozę. Za projektem stoi The Design Group

W tym biurze funkcjonalizm, ergonomia i zrównoważone podejście mieszają się z fantazją inspirowaną znanymi na całym świecie markami spod znaku Bacardi. Za projektem biura stoi pracownia architektoniczna The Design Group.

W 2021 roku Bacardi postanowiło przeprowadzić metamorfozę aranżacji swojego biura w Warszawie, zajmującego blisko 1000 mkw. Metamorfozy podjęła się pracownia The Design Group.

Architekci musieli zmierzyć się ze zmianą dotychczasowego układu niektórych części biura i stworzeniu miejsc do pracy, które odpowiadają koncepcji elastycznego modelu pracy.

Inwestorowi zależało na stworzeniu we wnętrzach domowej atmosfery.

Na ostateczny efekt wizualny biura duży wpływ miały idea zrównoważonego rozwoju i pomysł ponownego wykorzystania części dotychczasowych elementów aranżacji.

We wnętrzach panuje nienarzucająca się elegancja połączona ze stylem industrialnym w różnych elementach designu.

Bacardi to rodzinna firma z budzącą szacunek tradycją. Jej początki sięgają bowiem aż 1862 roku. Przez ten czas firma zdążyła rozsławić swoje produkty na całym świecie. Od blisko ćwierć wieku Bacardi Martini działa także w Polsce i dynamicznie się rozwija zatrudniając co raz więcej pracowników.

Siedziba Bacardi już od 2011 roku zajmuje ostatnie piętro warszawskiego biurowca Mokotów Nova, który posiada certyfikat BREEAM i jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W 2021 roku Bacardi postanowiło przeprowadzić metamorfozę aranżacji swojego biura, zajmującego blisko 1000 mkw. W tym celu firma zatrudniła architektów z warszawskiej pracowni The Design Group, którzy mieli za zadanie nie tylko odświeżyć design dotychczasowych przestrzeni, ale także przeprojektować układ funkcjonalny siedziby w taki sposób, by dopasować go do aktualnych potrzeb pracowników.

Przestrzeń szyta na miarę potrzeb

Inwestorowi bardzo zależało na tym, by odświeżone przestrzenie biura Bacardi były dostosowane się do dzisiejszych, ale też i przyszłych potrzeb pracownika. W związku z tym, ważne było również stworzenie przestrzeni, w których ludzie mogą się spotykać i pracować nad różnymi projektami w mniejszej czy większej grupie. Wizjonerskie podejście do zaprojektowania tych wnętrz było więc tu niezbędne. Architekci musieli zmierzyć się ze zmianą dotychczasowego układu niektórych części biura i stworzeniu miejsc do pracy, które odpowiadają koncepcji elastycznego modelu pracy.

– Poprzedni układ opierał się w dużej mierze na strefie open space i małych salkach spotkań. Biorąc pod uwagę wytyczne Klienta, postanowiliśmy wydzielić więc nowe miejsca do spotkań ad-hoc, gabinety, a także nadać nowej funkcji creative roomu jednemu z pomieszczeń. Z kolei salki spotkań, open space, recepcja, a także strefa socjalno-jadalniana, które pozostały w pierwotnej konfiguracji, dostosowywaliśmy do zaproponowanego przez nas nowego designu wnętrz. To wszystko sprawia, że obecny, zmieniony układ pozwala pracownikom na zmianę miejsca wykonywania obowiązków w ciągu dnia, w zależności od charakteru pracy, własnego samopoczucia czy aktualnych preferencji i to w biurze, którego wystrój jest ze sobą spójny. – mówi Ewelina Mężyńska, architekt The Design Group.

Co więcej, ważnym dla Inwestora było również zaakcentowanie we wnętrzach wartości firmy: Founders, Family i Fearless. To one są filarem Bacardi od początku działalności.

– Klient bardzo mocno zwracał uwagę, aby projektowane przez nas wnętrza stwarzały rodzinną atmosferę. Wspólny cel, poczucie bezpieczeństwa i przynależności - to elementy niezwykle ważne dla Bacardi. Właśnie dlatego, zarówno układ, jak i sam design biura, mocno je akcentuje – dodaje arch. Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Zrównoważony rozwój jako podstawa

Idea zrównoważonego rozwoju i pomysł ponownego wykorzystania części dotychczasowych elementów aranżacji wpłynęły na ostateczny efekt wizualny wielu przestrzeni biura.

– Stwierdziliśmy, że rearanżacja biura jest idealną podstawą do przeprowadzenia procesu projektowego w sposób zrównoważony. Na miejscu dokonaliśmy szczegółowych oględzin i przeprowadziliśmy inwentaryzację, co pozwoliło nam na wybranie elementów wyposażenia z poprzedniej aranżacji do ponownego użycia. Jednocześnie staraliśmy się tak dopasować nowy układ funkcjonalny przestrzeni, by udało się odzyskać części zabudów – mówi arch. Ewelina Mężyńska z The Design Group.

Choć w strefie open space architekci pozostawili wszystkie dotychczasowe biurka, znaleźli sposób na dopasowanie ich do designu i to niewielkim kosztem. Meble te otrzymały one nowe tapicerowane przegrody w kolorze brandu Martini o wyższych - niż do tej pory - parametrach akustycznych. Ponownie wykorzystali także część krzeseł, które wcześniej poddane zostały renowacji.

Meble w strefie open space otrzymały nowe tapicerowane przegrody o wyższych niż do tej pory parametrach akustycznych. fot. mat. prasowe The Design Group

Z racji tego, że powstało kilka nowych kilka nowych gabinetów oraz sal spotkań, architekci musieli zaaranżować nowe przeszklenie. By istniejące już szklane ściany z poprzedniej aranżacji nie odbiegały designem od nowych, ujednolicili ich kolor profili – aktualnie są one czarne i wyraźnie akcentują industrialny klimat przestrzeni. Dodatkowo w pomieszczeniach z przeszkleniem, które już były w projekcie, architekci dodali pasy wełny mineralnej akustycznej poniżej podłogi podniesionej, by dorównywały one poziomem parametrów akustycznych do pozostałych salek z nowymi ścianami.

Efektowna rearanżacja

Ujednolicenie designu wnętrz biura, w którego przestrzeniach mieszać się mają silne brandy Bacardi o odrębnych i charakterystycznych szatach graficznych, mogłoby wydawać się nie lada wyzwaniem. Architekci TDG jednak znaleźli na to sposób. Postawili na nienarzucającą się elegancję (przemieszaną ze stylem industrialnym w różnych elementach designu), która wita na wejściu do biura w strefie recepcji.

Uwagę przyciąga tu duża lada recepcyjna wykończona szczotkowanymi lamelami w kolorze złotym. Za nią znajduje się kontrastująca z nią betonowa ściana, na której umieszczono logo Bacardi z charakterystycznym wizerunkiem nietoperza. Naprzeciw recepcji, umieszczono wygodną kanapę, którą otula obfita zieleń. Ścianę za kanapą zdobią także liczne nagrody i marki z portoflio Bacardi Martini, umieszczone na podświetlanej instalacji ekspozycyjnej. Narożniki w recepcji zostały wyposażane w lustra, które mają za zadanie optycznie powiększać tą strefę.

Kolejną z wytycznych klienta było dostosowanie elementów wykończenia przestrzeni do aktualnych brandów z portfolio Bacardi. Z tego względu aranżacja każdej z mniejszych salek spotkań inspirowana była ów brandami.

– Część salek zachowała swoją nazwę i wystrój z poprzedniej aranżacji, Resztę aranżowaliśmy na nowo. Jednocześnie chcieliśmy ujednolicić projekt wszystkich salek, miejsc do spotkań ad-hoc czy budek telefonicznych z hokerami. Właśnie dlatego postanowiliśmy w tych pomieszczeniach wymienić stare sufity i wykładziny na jednakowe, pochodzące z tej samej kolekcji o najwyższych parametrach akustycznych. Zabieg ten przede wszystkim pozwolił nam więc na zapewnienie odpowiedniej akustyki tych pomieszczeń, a także zachowaniu spójności designu – mówi Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Odmienną od wszystkich zamkniętych pomieszczeń jest sala, której patronuje Bombay Sapphire®. Za marką tą stoi hasło “Stir Creativity”, podkreślające, że w każdym kryje się artysta. Architekci mając na uwadze te informacje, nadali tej sali nowej funkcji, tworząc z niej przestrzeń kreatywną. Ma ona sprzyjać burzy mózgów, ale także służyć wypoczynkowi i możliwości oderwania się od pracy.

To właśnie temu brandowi, wnętrze zawdzięcza swoją monochromatyczną niebieską barwę. Luźny, kreatywny styl nawiązujący do brandu, podkreślają wygodne pufy typu bean bag, szeroka kanapa i fotele, a także błękitne podświetlenie sufitu oraz neon z hasłem Stir Creativity.

– W sali Bombay Sapphire® pracownicy mogą dać ponieść się kreatywności. Nie brakuje tu wygodnych mebli, whiteboardów do zapisywania swoich pomysłów, a także TV z Playstation w razie potrzeby oderwania się od pracy. Wraz z działem brandingowym Bacardi, udało nam się stworzyć pomieszczenie o modułowym charakterze, tzn. że można tu swobodnie przestawiać wszystkie meble w zależności od potrzeb osób przebywającej w sali. Jedynym stałym elementem jest podświetlana zabudowa inspirowana brandem, na której umieszczone zostały produkty Bombay Sapphire®. – mówi arch. Ewelina Mężyńska.

Reusing przede wszystkim

Metamorfozę przeszła również część socjalno-jadalniana. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, architekci postawili tu na przytulny, domowy klimat, który wspiera integrację oraz tworzy rodzinną atmosferę.

– Kuchnia w biurze Bacardi zyskała nowy wygląd. Otworzyliśmy tu sufity, a także wprowadziliśmy zupełnie nową, świeżą kolorystykę (z akcentem na biel, czerwień i naturalny odcień drewna). Do wykończenia powierzchni roboczej w kuchni, użyliśmy płytek ceramicznych pochodzących z poprzedniej aranżacji. Zostały one specjalnie wyprodukowane dla Bacardi z elementami brandingowymi firmy. Z kolei rodzinną atmosferę przywołują tu osobiste zdjęcia zespołu pracowników. Właśnie dlatego zostały one wyeksponowane na dużej powierzchni ceglanej ściany tuż przy dwóch dużych stołach. Cegła ma w sobie to coś, co przywołuje domowy, przytulny klimat. Co więcej, pochodzi ona z demontażu – jest to kolejny element designu tego biura, który wspiera zrównoważone projektowanie. – mówi arch. Natalia Wasilewska z The Design Group.

Bar zainspirowany... czasami prohibicji

Jedną z nietypowych dla przestrzeni biurowych jest bar, który w biurze Bacardi zajmuje całkiem sporą przestrzeń. Architekci z The Design Group mieli za zadanie przearanżować również i tą strefę. Zdecydowali się na ponowne wykorzystanie konstrukcji baru i zachowanie jego pierwotnego kształtu. Efekt końcowy jest niepowtarzalny. Dominuje tu klimat czasów prohibicji. Ciemne, eleganckie wnętrze rozjaśniają podświetlone półki z produktami marek Bacardi i neony, a ciężkie sofy stylizują całość na wnętrze w klimacie sprzed stu lat.

Wystrój strefy barowej zainspirowany jest... czasami prohibicji. fot. mat. prasowe The Design Group

– Inspirowaliśmy się czasami prohibicji. Stąd też pojawiły się w tej strefie ciężkie, skórzane meble, które nadają elegancji i niebanalnego wystroju wnętrz. Klientowi zależało na wyeksponowaniu na barze produktów Bacardi, dlatego zdecydowaliśmy się na podświetlane drewniane półki. Bar, który już istniał na przestrzeni, zyskał jedynie nowy blat i fronty pasujące do całości aranżacji. Poza tym, konstrukcja została ponownie wykorzystana do aranżacji. Zmieniliśmy delikatnie jego lokalizację, przesuwając go o kilka centymetrów tak, by wpasował się w nowo projektowaną przestrzeń. – opowiada arch. Ewelina Mężyńska.

Nowy kształt dotychczasowego biura Bacardi Martini zwraca uwagę nie tylko ciekawymi rozwiązaniami aranżacyjnymi. Przede wszystkim jest świetnym przykładem tego, że niezwykły efekt osiągnąć można także poprzez wykorzystanie starych elementów wyposażenia, mebli czy rozwiązań instalacyjnych. To wyjątkowo świadome i odpowiedzialne działania, które warto doceniać i sięgać po nie coraz częściej. Sami pracownicy postrzegają zmiany bardzo pozytywnie. W ankiecie Great Place to Work, 96% pracowników oceniło biuro jako bezpieczne i dobre środowisko pracy.