Ludność na całym świecie z utęsknieniem oczekuje powrotu do rzeczywistości, którą żyliśmy beztrosko do połowy marca. Z pewnością metodyka wznowienia procesów po okresie pandemii będzie stanowiła prawdzie wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorstw i pracodawców, którym to WHO zaleca w pierwszej kolejności dezynfekcję powierzchni przed powrotem pracowników na ich stanowiska. Czy polskie firmy biorą sobie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia do serca?

Zagrożenie epidemiczne, z którym obecnie mierzy się cały świat, stało się jednym z największych wyzwań, jakie postawiono przed zamieszkującą glob ludnością. Życie codzienne całkowicie się zmieniło, a funkcjonowanie w nowej rzeczywistości powoduje szereg komplikacji związanych z wprowadzonymi, nieznanymi dotąd zasadami. Zmieniła się także sytuacja w firmach, gdzie praca zdalna – zarezerwowana dotąd jedynie dla niektórych branż – stanowi obecnie podstawę istnienia wielu przedsiębiorstw.

Światowa Organizacja Zdrowia wydała szereg zaleceń dla firm, w tym konieczność dezynfekcji powierzchni przed powrotem pracowników na stanowiska pracy.

- Póki co polskie firmy podchodzą do zaleceń z rezerwą. Dostajemy szereg zapytań, ale finalnie na usługę dezynfekcji i ozonowania powierzchni decyduje się zaledwie 10 proc. pytających – mówi Przemysław Kulikowski, dyrektor zarządzający firmy Biuro Bez Wirusa. - Prawdopodobnie chodzi o czynnik ekonomiczny. Firmy wierzą, że zalecenia ulegną zmianie i zaoszczędzą, ale jak wynika z wiedzy branży, raczej się zaostrzą. Ceny usług podobnie jak ceny masek, płynów dezynfekcyjnych, czy rękawiczek jednorazowych poszybują diametralnie w górę. Warto więc pomyśleć o odkażeniu powierzchni, zanim zacznie się szaleństwo powrotu do rzeczywistości – dodaje.

Zabezpieczenie miejsc pracy przez drobnoustrojami będzie zapewne nowym i stałym punktem na liście priorytetów wśród pracodawców. Komfort i bezpieczeństwo pracowników staną się niezwykle istotne, dlatego ważne jest, by przełożeni zadbali o ich zdrowe poprzez wprowadzenie restrykcyjnych zasad higieny, a także zapewnienie odpowiedniej i cyklicznej dezynfekcji wszystkich pomieszczeń biurowych. Miejsca pracy powinny być dla zatrudnionych bezpieczne – by mieli świadomość, że przebywając w nich, nie narażają się tego, co najcenniejsze.