Biuro dla dewelopera z widokiem na Warszawę. Architekci o siedzibie Bouygues Immobiler Polska

Biuro dla wyjadacza na rynku deweloperskim, serce Warszawy i zasady ESG. Pracownia Bit Creative nie boi się wyzwań. W ten oto sposób powstała siedziba Bouygues Immobiler Polska w stołecznym biurowcu Rondo 1, gdzie zasada re-use nie wykluczyła efektu przytulnej elegancji.

Bouygues Immobilier to pochodzący z Francji deweloper, który od ponad 60 lat działa na rynku europejskim, a od niemal 20 w Polsce.

Firma posiada 33 odziały we Francji i 4 w innych krajach.

Nowe biuro w Polsce zajmuje ok 1500 mkw. i znajduje się na 24. piętrze w warszawskim budynku Rondo 1.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki.

W stołecznej wieży Rondo 1 powstała nowa siedziba dewelopera Bouygues Immobilier Polska. Architekci z pracowni Bit Creative stworzyli elegancką przestrzeń o domowym klimacie z odwołaniami do idei zrównoważonego rozwoju.

Co nas spotyka po przekroczeniu progu biura? Strefa wejściowa została zaprojektowana na głębokość całego piętra. Z niej mamy bezpośredni dostęp do sal konferencyjnych, poczekalni i aneksu kuchennego. Jest to też miejsce do spotkań całego zespołu oraz przestrzeń do podziwiania panoramy Warszawy. Dalsze strefy biura zostały podzielone według potrzeb inwestora: stanowiska pracy typu open space zostały poprzedzielane gabinetami i salami konferencyjnymi.

Przytulne wnętrze z designerskimi rozwiązaniami

Jodła klasyczna, szkło ornamentowe, barwiony pet, meble ratanowe i zieleń - to najważniejsze elementy designu, które pojawiły się w biurze Bouygues Immobiler Polska. - Zależało nam na stworzeniu przytulnej strefy wejścia do biura. Ten efekt udało nam się osiągnąć decydując się na skorzystanie z takich elementów wystroju, jak np. parkiet. W połączeniu ze szkłem ornamentowym, naturalną zielenią czy ratanowymi meblami udało nam się wykreować przestrzeń, która jest wizytówką Bouygues Immobiler Polska – mówią architekci z pracowni Bit Creative.

W duchu ESG

W tym projekcie zarówno inwestorowi, jak i architektom bardzo mocno przyświecała idea zrównoważonego rozwoju. - Staraliśmy się maksymalnie wykorzystać zastany układ i istniejące już elementy wystroju czy infrastruktury. Po dogłębnej analizie i inwentaryzacji udało nam się wiele z tych komponentów ponownie wykorzystać. Zachowaliśmy istniejący sufit wraz z oprawami, podobnie jak szklane ściany i drzwi. W zabudowach meblowych wymienione zostały tylko fronty na odcień drewna pasujący do reszty wystroju - zdradzają architekci.