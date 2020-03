Biuro dla IT. Nowoczesne, elastyczne i wyzwalające kreatywność

Firma Egnyte wybrała na siedzibę firmy ciekawy pod względem architektury poznański budynek Malta House. Projekt biura to zaś efekt współpracy z pracownią EV Architects. - Zaprojektowaliśmy elastyczne i nowoczesne miejsce do pracy - zaznacza Ewelina Jankowska, architekt i CEO EV Architects.

Egnyte jest amerykańską firmą IT z siedzibą główną w Dolinie Krzemowej, która od kilku lat działa na polskim rynku. Na swoją nową siedzibę wybrała budynek Malta House w Poznaniu. Projekt biura o pow. ponad 2,4 tys. mkw. powierzono poznańskiej pracowni EV Architects. - Zespół Egnyte Polska pełen jest energicznych, młodych i utalentowanych ludzi. To dla nich zaprojektowaliśmy elastyczne i nowoczesne miejsce do pracy - podkreśla Ewelina Jankowska, architekt i CEO EV Architects.

Nowoczesne biuro pełne jest koloru i roślin, które poprawiają nastrój i jakość powietrza. Przestrzeń zaprojektowano w formie grafitowych kubików, na tle których kontrastuje żywa kolorystyka ścian konferencyjnych. Motywem graficznym sal są kraje z różnych kontynentów świata. - Strefy chillout room'ów mają pozytywnie wpływać na kreatywność i odpowiedni odpoczynek. Wszystko to z myślą o potrzebach i komforcie pracowników - nadmienia architekt.

We wnętrzu wykorzystano meble takich marek jak Ton, Pedrali, Vitra, Vzór, Balma, Noti oraz IKEA.