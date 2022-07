Biuro Gaspolu przeszło metamorfozę. Za projekt i realizację odpowiada Grupa Reesco

Gaspol postawił przed Grupą Reesco zadanie przebudowy ponad 1400 mkw. powierzchni biurowej i zmianę funkcjonującego dotychczas układu gabinetowego na elastyczną przestrzeń, sprzyjającą integracji i pracy zespołowej.

Pracownikom firmy Gaspol zależało na większej interakcji oraz jasnej, otwartej, funkcjonalnej przestrzeni biurowej, w której działy rozlokowane zostaną w sposób odpowiadający codziennym zadaniom.

W ramach przeprowadzonego procesu design & build za część analizy workplace i projekt wnętrza odpowiedzialny był zespół Iliard Architecture & Interior Design, a za wykonanie i koordynację prac zespół Reesco.

Dzięki otworzeniu większości ścian działowych i zorganizowaniu wspólnych stref pracy, nowe biuro Gaspol bardziej integruje pracowników. Poszczególne działy zostały rozlokowane w sposób odpowiadający strukturze firmy. W biurze przewidziano zróżnicowane miejsca do spotkań i telekonferencji: między innymi budki telefoniczne, wydzielone miejsca na spontaniczne spotkania i pracę zespołową oraz różnej wielkości salki spotkań.

Zespół Iliard zaproponował również miejsca pracy kreatywnej, odpoczynku oraz przestronną kuchnię, której w takiej formie brakowało w poprzedniej przestrzeni. Dzięki wykorzystaniu ścian mobilnych, projektanci zapewnili zespołowi Gaspol możliwość dostosowania biura do zmiennych potrzeb – na co dzień 3 sale spotkań w strefie wejściowej mogą zmienić się dużą salę konferencyjną, a przestrzeń spotkań można połączyć z open space, tworząc miejsce na duże spotkanie całego zespołu. W nowym biurze na każdego pracownika przypada aż 15 mkw. przestrzeni.

– Celem prac projektowych było stworzenie współczesnej przestrzeni biurowej w stylu soft-industrial. Nowe biuro Gaspol zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy w stonowanej biało-szarej kolorystyce, ocieplonej drewnianymi elementami. Całość uzupełniają akcenty w kolorach: czarnym i nawiązujących do identyfikacji wizualnej klienta – czerwonym oraz granatowym. Na ścianach zaplanowaliśmy fototapety przedstawiające ofertę Gaspol, a w strefie wejściowej zorganizowaliśmy mały showroom z produktami – mówi Dominika Stygar.

W zakresie prac zrealizowanych i koordynowanych przez Reesco znalazły się roboty sanitarne, wykonanie nowego układu instalacji elektrycznych i dostosowanie systemu HVAC. Zakres obejmował także podłogi i wykładziny, sufity (częściowo otwarte oraz wyspowe), zabudowy meblowe stałe, drzwi pełne, oraz szklane, ściany mobilne, okablowanie komunikacyjne, oświetlenie podstawowe i dekoracyjne, wykończenie, a także instalację sprzętu audio-video.

– Proces design & build to wieloetapowe przedsięwzięcie obejmujące między innymi stworzenie koncepcji sprofilowanej pod indywidualne potrzeby i możliwości klienta, stworzenie kosztorysu, zakończone realizacją projektu w przewidzianym budżecie i czasie. Każdy projekt to wyzwania, na które musimy elastycznie reagować. Konieczność prowadzenia prac budowlanych w budynku przeznaczonym na funkcje biurowe oraz mieszkaniowe. ograniczał istotnie okno czasowe wykonywania prac głośnych. Uwzględniając napięty harmonogram oraz zakres prac, było to dla nas dużym wyzwaniem – tłumaczy Aneta Zembowicz, dyrektor projektów w Reesco.