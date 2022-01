Biuro Huuuge Games w The Warsaw HUB w stylu loftu dla start-upów. Oto najnowsza realizacja Bit Creative

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza.

Aranżacja zajmuje trzy piętra i liczy ok 4500 mkw.

Biuro zaprojektowane zostało z wydzielonymi pokojami dla zespołów. Pracownicy mają również do dyspozycji szereg sal konferencyjnych, kuchnię ze strefą wypoczynkową zlokalizowaną w centralnej części piętra oraz strefę fitness.

- Chcieliśmy stworzyć biuro o klimacie loftowym w stylu start-up. Dalszym krokiem było wyłonienie nazewnictwa sal konferencyjnych, które zainspirowało nas do zaprojektowania wystroju i stworzenia charakterystycznych detali nawiązujących do danego miejsca - mówi Barnaba Grzelecki.

Recepcja mieści się na piętrze +21 i jest połączona z poczekalnią i aneksem kuchennym. - Projektując biuro dla firmy Huuuge Games ważne było dla nas uzyskanie ciepłego wnętrza i przytulnej atmosfery w loftowym klimacie. Postawiliśmy na charakterystyczne elementy, takie jak ścianki szklane ze szprosami, drewno, cegłę czy techniczne sufity z industrialnymi oprawami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również podziwiać piękną panoramę Warszawy - mówią autorzy projektu.

Inspiracją dla detali były miasta w których Huuuge Games ma swoje oddziały. Posłużyły one jako inspiracja do zaprojektowania np. salki Vegas z charakterystycznym stołem i plakatami czy salki Amsterdam z podwieszanym rowerem do ściany. Wszystkie przestrzenie posiadają neon z nazwą sali.

Wiele ciekawych detali znajdziemy również w przestrzeni socjalnej, która jest sercem tego biura. Na uwagę zasługują oryginalne materiały, takie jak luksfery czy fronty kuchenne ze szkła ornametnego lub lamelowej płyty mdf.