Biuro inspirowane naturą. Taka jest siedziba Farnell w Tertium Business Park

W krakowskim Tertium Business Park B firma Farnell otworzyła swoją nową siedzibę. W aranżacji biura i w wykończeniu pomogli eksperci z Colliers Define.

Nowe biuro firmy Farnell jest bardziej zrównoważone, wygodne i nowoczesne. Na powierzchni 1200 mkw. zastosowano nowoczesne rozwiązania i materiały przyjazne dla środowiska. Sam budynek B, w którym znajduje się siedziba firmy, znacznie zmniejsza zużycie energii poprzez oświetlenie SMART LED z czujnikami ruchu i zmierzchu oraz dostęp do światła dziennego z każdego miejsca pracy, a także dzięki inwestycji w najwyższej klasy sprzęt elektroniczny spełniający międzynarodowe normy energetyczne.

Na zewnątrz budynku znajduje się zielony dziedziniec z miejscami do odpoczynku w trakcie pracy na wygodnych ławkach lub w hamaku. Pracownicy nowego biura mogą także zagrać w tenisa stołowego, w piłkarzyki lub zrelaksować się pośród drzew i kwiatów.

W aranżacji nowego biura eksperci Colliers Define postawili na kolorystykę i materiały inspirowane naturą – dominują tu neutralne barwy: beże, szarości, połączone z zieleniami i błękitami, które przełamano ciepłymi akcentami materiałów, takimi jak drewno czy korek. W przestrzeniach socjalnych (tj. chillout, kuchnia, coffee point) odpoczynkowi i relaksowi pracowników sprzyjają tapety z motywami roślinnymi.

– Jednym z głównych celów projektu nowego biura Farnell było stworzenie spokojnej i wspierającej pracowników przestrzeni. Co więcej, projekt biura został dostosowany nie tylko do nowej lokalizacji, ale także do hybrydowego trybu pracy. Znalazło to odzwierciedlenie w układzie funkcjonalnym wspierającym współpracę i umożliwiającym elastyczne użytkowanie biura, dostosowane do zmieniających się potrzeb i różnorodnych rodzajów aktywności użytkowników. Projektując nową przestrzeń, położyliśmy nacisk na przestrzenie wspólne – różnej wielkości sale spotkań oraz przestrzenie socjalne, które sprzyjają integracji pracowników – mówi Agnieszka Ulatowska, Senior Architect w Colliers Define.