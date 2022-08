Biuro kancelarii Allen&Overy docenione za granicą! To projekt pracowni MoodWorks

Pracownia MoodWorks zdobyła nagrodę DNA Paris Design. Studio architektury wnętrz zwyciężyło w kategorii „workplace” za warszawską siedzibę międzynarodowej kancelarii prawnej Allen&Overy.

REKLAMA

DNA Paris Design Award przyznano MoodWorks za nowe biuro Allen&Overy, mieszczące się w Browarach Warszawskich.

Realizacja została dostosowana do specyfiki wykonywanej tu pracy. Wymaga ona wyjątkowej koncentracji, a jednocześnie dużej ilości spotkań.

Zastosowane rozwiązania wspierają zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, a stonowana elegancja wnętrz nie tylko podkreśla estymę zawodu prawniczego.

Biuro ma również za zadanie zarówno inspirować pracowników, jak i klientów, poprzez dobór unikatowych mebli, dekoracji, dzieł sztuki, czy rozwiązań technologicznych.

To nie pierwsze wyróżnienie MoodWorks konkursie DNA Paris Design Award. W latach ubiegłych architektki zdobyły już w Paryżu dwa wyróżnienia. Tym samym przyznana właśnie nagroda dołącza do szeregu innych międzynarodowych laurów za wnętrza prywatne i komercyjne, które ma na swoim koncie warszawskie studio. Wśród nich znajdziemy m.in: A' Design Awards w latach 2015-2017, CBRE Office Superstar Central & Eastern Europe oraz International Property Award.

Dora Kuć i Karina Snuszka ukończyły Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, studiowały także na Politecnico di Milano (Dora) i Universita di Perugia (Karina), a swoje studio prowadzą od ponad 15 lat. MoodWorks ma jasno zdefiniowany styl. Estetyka, w której projektują, zasadza się na eklektycznym połączeniu wysokiej klasy materiałów i wyposażenia oraz indywidualnym podejściu do każdej realizacji. W portfolio MoodWorks znajdują się projekty wnętrz w najbardziej prestiżowych lokalizacjach rezydencjalnych w Polsce i zagranicą, a także biura największych polskich i międzynarodowych korporacji.

DNA Paris Design Awards to międzynarodowy konkurs skierowany do architektów i designerów. Wyróżnia realizacje poprawiające jakość codziennego życie dzięki praktycznemu, pięknemu i innowacyjnemu sposobowi podejścia do projektowania. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w kategoriach takich jak: architektura, projektowanie graficzne, projektowanie produktu, wystrój wnętrz, architektura krajobrazu.