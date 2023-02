Biuro kancelarii CMS w Varso Tower już gotowe. A w nim nacisk na dobrostan i budowanie społeczności

Piętra od 39. do 43. w najwyższym budynku UE zajęła nowa siedziba kancelarii CMS. Zaprojektowane przez pracownię Trzop Architekci wnętrza sprzyjają dobrostanowi pracownikowi i budowaniu społeczności. Za fit-out odpowiadała firma Tétris.

Nowa siedziba kancelarii CMS powstała w myśl budowania środowiska pracy, które skupia się na dobrostanie pracowników i budowaniu społeczności.

Biuro kancelarii CMS o łącznej powierzchni 7000 mkw. zajmuje piętra od 39. do 43. – w budynku Varso Tower należącym do dewelopera HB Reavis.

Już na etapie audytów w tworzenie koncepcji zostali zaangażowani projektanci z Trzop Architekci, którzy są odpowiedzialni za ostateczny projekt architektoniczny przestrzeni.

Generalne wykonawstwo w formule Design and Build powierzono firmie Tétris.

Warszawskie biuro kancelarii CMS to przykład przestrzeni przyszłości, zaprojektowanej pod nowe, dopiero kształtujące się na rynku standardy – zarówno pod kątem space planu, jak i certyfikacji. Odpowiedzenie na jasno postawione oczekiwania klienta i przygotowanie biura w stylu cultureplace wymagało od początku kompleksowego podejścia. W procesie change managment kancelarię CMS wspierał doświadczony zespół Workplace z JLL, a generalne wykonawstwo w formule Design and Build powierzono firmie Tétris.

Dobrostan pracowników i społeczność w centrum uwagi

Zmiana warszawskiej siedziby CMS powiązana jest z innowacyjnym podejściem kancelarii do budowania środowiska pracy, które skupia się na dobrostanie pracowników i budowaniu społeczności. Te wartości przyświecały konsultantom z JLL, którzy – wraz z zespołem projektowym CMS – byli współodpowiedzialni za przygotowanie koncepcji biura i wsparcie procesu zarządzania zmianą.

Istotnym z perspektywy kancelarii CMS elementem projektu było potwierdzenie jakości przestrzeni certyfikatami BREEAM i WELL Commercial Interior, o które kancelaria będzie się ubiegać w bliskiej przyszłości.

W projekcie biura CMS zrównoważony rozwój i zadbanie o zdrowe środowisko pracy były jednymi z kluczowych elementów. Na etapie fit-outu przestrzeni istotny był więc dobór materiałów budowlanych, surowców, mebli czy innych elementów wykończenia o niskim śladzie węglowym. Od roku promujemy Kodeks Zrównoważonego Rozwoju i korzystamy z oprogramowania, które pomaga na każdym etapie projektowania i budowy osiągnąć jak najniższe wartości dwutlenku węgla. To narzędzie pozwala na monitorowanie celów ESG – zarówno środowiskowych, jak i ludzkich, mówi Paweł Pikus, Contract Director, Tétris.

Ogromnie ucieszyła nas możliwość zrealizowania tej przestrzeni. Od początku wiedzieliśmy, że czeka nas wiele wyzwań, ale posiadając odpowiednie doświadczenie mogliśmy im sprostać. Biuro położone jest bardzo wysoko, więc odpowiedniego zaplanowania wymagała logistyka – w pewnym momencie mieliśmy rozplanowane dostawy przez całą dobę. Dużym przedsięwzięciem było wykonanie klatki schodowej. Chcieliśmy jak najbardziej ograniczyć ryzyko, więc zdecydowaliśmy się na konstrukcję skręcaną zamiast spawanej. Musieliśmy wykorzystać tu dwa rusztowania, odpowiednio zabezpieczyć osoby na nich pracujące, jak i przestrzeń dookoła, wyjaśnia Magda Muczyńska, Senior Project Manager, Tétris.

Wyjątkowa klatka schodowa o wysokości 21 metrów powstawała kilka miesięcy. Najpierw zamontowana została metalowa konstrukcja, a następnym etapem był montaż tafli szkła. Przed montażem balustrady, ściany klatki zostały ozdobione muralem autorstwa cenionego artysty Tytusa Brzozowskiego oraz ogrodem wertykalnym przygotowanym przez Uroczysko.

Układ funkcjonalny biura uwzględnia przede wszystkim przestrzenie dedykowane budowaniu relacji, pracy wspólnej i spotkaniom – w myśl realizowanej przez CMS koncepcji cultureplace. Znalazło się tu wiele przestronnych sal konferencyjnych, pokoje do pracy kreatywnej, strefy kuchenne w stylu kawiarnianym oraz biblioteki. Projekt architektoniczny był bardzo szczegółowy, z dużą liczbą detali, a wszystkie powierzchnie zostały wykonane w wysokim standardzie.

Wielopoziomowa współpraca

W tej realizacji od początku liczyła się jakość wykorzystywanych materiałów i ich ślad węglowy, co było istotne pod kątem certyfikacji. Sięgnęliśmy po naszych najlepszych partnerów. Concesssion dostarczyło nam zabudowy meblowe, Inver drzwi i ścianki szklane, a Alkor drzwi pełne, wykładziny i sufity, dodaje Dariusz Czaplarski, Senior Project Manager, Tétris.

Prace projektowo-wykończeniowe trwały od marca do grudnia 2022 roku. Jak na tak złożoną realizację zostały przeprowadzone niezwykle szybko i sprawnie dzięki wielopoziomowej współpracy między firmami: CMS, JLL, Trzop Architekci i Tetris, jak również elastycznemu podejściu developera HB Reavis.

Naszym priorytetem było stworzenie przestrzeni, gdzie w centrum znajduje się zespół kancelarii i jego potrzeby, ponieważ to właśnie te osoby dbają o naszych klientów. Dlatego skupiliśmy się na nowoczesnych i niestandardowych rozwiązaniach. Zaprosiliśmy do współpracy najlepszych ekspertów na rynku, a w efekcie powstały wyjątkowe wnętrza, przyjazne, kolorowe, funkcjonalne, innowacyjne i inspirujące. Mamy nadzieję, że każdy poczuje się tu bardzo dobrze, podsumowuje Andrzej Pośniak, partner zarządzający w kancelarii CMS.

Dla ekspertów z Tétris była to kolejna realizacja w tzw. drapaczach chmur, zaraz po przestrzeniach w Q22, Warsaw SPIRE, Warsaw UNIT, WFC.