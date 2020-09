Biuro, które prezentuje możliwości firmy. Tak powstawały wnętrza siedziby Adamex

Spójne, autentyczne i nowoczesne: na tych trzech cechach miała opierać się koncepcja projektu biura firmy Adamex stworzonego przez Helikon Przestrzeń Ludzie Efekty. Postawiono na typowo budowlane materiały, a prace wykonawcze zostały powierzone... samej firmie Adamex, dla której biuro stało się jednocześnie showroomem eksponującym możliwości firmy.

Działalność firmy Adamex skupia się głównie na adaptacji, modernizacji oraz na remontach obiektówbiurowych, handlowych czy też usługowych. Twórcy projektu za cel postawili sobie zaprojektowanie przestrzeni biura, które będzie spólne z profilem działalności firmy. Przystępując do prac projektowych Helikon przeprowadził szczegółowy wywiad z klientem, na podstawie którego określono, w jaki sposób chciałby, aby była odbierana jego siedziba - zarówno przez pracowników, gości, kontrahentów jak i przez niego samego.

Priorytetem okazała się autentyczność. - Ze względu na to, że firma ściśle związana jest z tematyką budowlaną oraz wykończeniem wnętrz, zależało nam, aby w projektowanej przestrzeni przemycić rozwiązania, które będą kojarzyły się właśnie z tą działalnością - wyjaśnia projektant wnętrz Magdalena Majerowska Pukacz. W aranżacji nie zabrakło zatem materiałów wykorzystywanych na co dzień w budownictwie, takich jak beton, szkło czy cegła. Surowy charakter wnętrz dodatkowo podkreślony został za pomocą ażurowych sufitów i stalowych elementów.

Oprócz zastosowania materiałów przywodzących na myśl plac budowy, autentyczność projektu zagwarantował również sposób jego realizacji. Podjęła się jej bowiem sama firma Adamex. – Założenie było takie, że wszystkie prace remontowo – budowlane zostaną wykonaneprzez firmę Adamex. Oznacza to, że biuro oprócz swojego standardowego przeznaczenia staje się jednocześnie miejscem, w którym prezentuje się możliwości firmy– showroomem, w którym każdego dnia toczy się życie –opowiada projektant wnętrz Magdalena Majerowska Pukacz.

Tożsamość miejsca ściśle połączoną z profilem marki autorka projektu zestawiła z nowoczesnością. Inwestorowi zależało na zachowaniu prostoty form, zastosowaniu geometrycznych kształtów, a także na odważnym wykorzystaniu materiałów, np. z efektem rdzy. Kropką nad "i" miało być wyposażenie wpisujące się w aktualne trendy.

– Bardzo często na pytanie : „Jak chciałby Pan/Pani, aby wyglądało nowe biuro ?”, słyszę : „Hmm…, no ja chciałbym/chciałabym, żeby było takie... NOWOCZESNE…” I nastaje cisza … – śmieje się autorka projektu. – Na szczęście jestem już przygotowana, gdyż takie odpowiedzi zdarzają się bardzo często. Wtedy muszę dopytać. Proszę o to, aby klient doprecyzował i opisał, z jakimi uczuciami kojarzy mu się to słowo, z jakimi materiałami, kolorami. Dlaczego chciałby aby było właśnie takie. Wtedy zazwyczaj klient się otwiera. Zaczyna inaczej myśleć – bardziej abstrakcyjnie. I właśnie o to mi chodzi – podkreśla projektant wnętrz Magdalena Majerowska Pukacz.

Zespół współpracujący:

Właściciel- Adam Gołębiewski- Adamex

Projektant wnętrz- Magdalena Majerowska-Pukacz- Helikon Przestrzeń Ludzie Efekty

Lider Projektu- Joanna Karolkiewicz- Helikon Przestrzeń Ludzie Efekty

Key Clients Director- Katarzyna Wierzba- Helikon Przestrzeń Ludzie Efekty