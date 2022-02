Biuro less waste marki Ørsted w Warszawie. Tak Workplace projektuje dla giganta morskiej energetyki wiatrowej

Jak najmniejszy ślad środowiskowy w trakcie realizacji - taki był cel pracowni Workplace w trakcie prac nad nowym biurem firmy Ørsted, światowego lidera w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. To drugie biuro less waste projektu warszawskiej pracowni.

Orsted jest jednym z największych graczy na globalnym rynku energetyki odnawialnej i jednocześnie przykładem firmy podejmującej szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony klimatu. W 2021 roku po raz trzeci organizacja otrzymała tytuł najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie To zobowiązuje do śmiałych kroków w ramach promowania odpowiedzialności środowiskowej biznesu. Jedną z takich inicjatyw jest inwestycja w nową powierzchnię biurową.

Głównym celem było stworzenie przestrzeni do pracy, które podkreśla ducha innowacyjności, optymizmu i miłości do natury. Wizja wspólnego budowania świata opartego o odnawialne źródła energii zainspirowała architektów Workplace do wdrożenia rozwiązań promujących i wspierających te wartości w projekcie.

- W trakcie wspólnych warsztatów z zarządem wyszczególniliśmy cztery strategiczne założenia projektu: zmniejszenie negatywnego wpływu środowiskowego, zapewnienie najwyższej jakości ergonomicznych stanowisk pracy, a także komfortu akustycznego i zaprojektowanie wielu przestrzeni do różnych aktywności, w tym otwartej strefy spotkań całej firmy, wsparcie dobrego stanu zdrowia fizycznego i równowagi emocjonalnej pracowników oraz możliwość przearanżowania przestrzeni w celu łatwej zmiany charakteru pracy z indywidualnej na zespołową - mówią architekci.

Punktem wyjścia była idea less waste, a także powiązany z nią ściśle cyrkularny proces projektowy. Miał on za zadanie zredukować użycie nowych elementów i ograniczyć odpady, zarówno w trakcie montażu, jak i po zakończeniu okresu najmu. Nie chodziło przy tym wyłącznie o wykorzystanie ekologicznych materiałów, ale także o próbę włączenia dotychczas używanych sprzętów w nową przestrzeń biurową.

Najważniejsze działania projektowe nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Ich dostrzeżenie wymaga rozłożenia procesu na czynniki pierwsze.

- Na pierwszym etapie przeprowadziliśmy szczegółową inwentaryzację elementów budowlanych, by ocenić, które elementy z poprzedniego biura i magazynów producentów można ponownie wykorzystać przy aranżowaniu nowego miejsca. Następnie, zespół składający się z naszych projektantek, przedstawicieli firmy Orsted, dostawców mebli i dewelopera, wspólnie pracował nad rozwiązaniami redukującymi negatywny środowiskowy wpływ projektu - mówią architekci.

Kolejnym krokiem był etap projektowania układu przestrzennego nowego biura i koncepcji designu. Celem, który udało się osiągnąć, było ograniczenie zbędnych elementów dekoracyjnych i zmniejszenie ilości całkowicie nowych materiałów. - Braliśmy przy tym pod uwagę to, co stanie się z elementami zaaranżowanej przestrzeni w momencie rozbiórki. Dlatego znaczna liczba elementów aranżacji nie została przytwierdzona na stałe lub wymaga małej ilości pracy przy demontażu. Mowa tu o meblach ruchomych, roślinach, elementach akustycznych, sufitach podwieszanych itp. Te sprzęty łatwo odzyskać i wykorzystać ponownie po zakończeniu okresu najmu - dodają twórcy.