Biuro na miarę XXI wieku jest przede wszystkim zdrowe i komfortowe

Zdrowie i dobrostan pracowników stają się coraz ważniejsze przy projektowaniu przestrzeni biurowej. Na znaczeniu zyskują takie kwestie jak neuroróżnorodność użytkowników biura.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zdrowiem i dobrostanem pracowników, projektowanie zdrowej przestrzeni biurowej stało się priorytetem dla firm na całym świecie.

Nowe trendy skupiają się na tworzeniu inspirujących i zrównoważonych miejsc pracy, które wspierają zarówno fizyczne, jak i psychiczne zdrowie pracowników.

Komfort pracownika w miejscu pracy

W obecnym czasie potrzeby dotyczące zdrowej przestrzeni pracy w biurze bardzo ewoluują. Trendem jest to, aby pracodawca planując aranżację nowego biura, uwzględniał indywidualne predyspozycje każdego pracownika. Tradycyjne biura z szeregami biurek ustępują miejsca elastycznym strefom pracy. Popularne biura typu open space przechodzą metamorfozę. Są to obecnie modułowe, elastyczne przestrzenie, które stwarzają bardzo komfortowe warunki do pracy dla wszystkich pracowników.

Strefa wejścia w biurze, fot. mat. prasowe Abundo Space

Nowoczesne biura promują styl work-life balance, dając pracownikom możliwość aktywności fizycznej. Popularne stają się także strefy odpoczynku i rekreacji. Biura coraz częściej wyposażane są w ergonomiczne meble, takie jak stojące biurka, czy rowerki do ćwiczeń, zachęcając pracowników do bycia bardziej aktywnymi w ciągu dnia.

Jeżeli chodzi o potrzeby tworzenia zdrowej przestrzeni pracy w biurze, myślę, żepowinniśmy zacząć od wytłumaczenia pojęcia „zdrowa przestrzeń”. Każdy z nas spędza bardzo dużą część dnia w pracy, co jest zauważane przez pracodawcę. W obecnych czasach bardzo znaczącym trendem jest dbanie o pracownika i o to, aby czuł się komfortowo w środowisku, w którym pracuje. –podkreśla Monika Szawernowska, ekspertka ds. aranżowania przestrzeni biurowych, przedstawicielka pracowni projektowej Abundo Space.

Fokus na neuroróżnorodność

Projektanci zajmujący się aranżowaniem przestrzeni biurowych wychodzą poza kanał bycia wyłącznie projektantami. Stają się doradcami, którzy pomagają zaaranżować przestrzeń zaczynając od procesu badania środowiska pracy. W projektowaniu architektonicznym przestrzeni istotną rolę odgrywają obecnie takie aspekty jak podział na strefy pracy, nawigacja, akustyka, oświetlenie, jakość powietrza i komfort cieplny, ograniczenie elementów rozpraszających wzrok.

Strefa konferencyjna w biurze, fot. mat. prasowe Abundo Space

Podstawą zdrowej przestrzeni w biurze jest zwrócenie uwagi na neuróżnorodność. Tworzenie takiego miejsca pracy, które jest komfortowe dla wszystkich i daje pracownikom możliwości rozwoju, poprawy ich efektywności i kreatywności.

Obecnie największym wyzwaniem jest stworzenie biura uniwersalnego, które pogodzi wymagania osób neurodywergentnych i neurotypowych. Takie biuro sprzyja wszystkim preferencjom i potrzebom pracownika. Neurotypowe osoby to takie, które w prawidłowy sposób odbierają wszystkie bodźce. Neurodywergentne osoby mają problem z odbiorem bodźców – pracodawcy powinni wychodzić im naprzeciw. – podkreśla Monika Szawernowska.

Szacuje się, że od 15 do 20 % ludzi to osoby neurodywergentne, posiadające takie zaburzenia poznawcze jak ADHD, autyzm (osoby z autyzmem są bardzo wrażliwe na zapachy i tekstury). Projektowanie z myślą o neuroróżnorodności polega na uwzględnieniu różnic neurologicznych z wykorzystaniem pięciu zmysłów jako przewodników.

Zrozumienie neuroróżnorodności i jej wpływu na środowisko pracy staje się kluczowym elementem projektowania biur. Przykładanie większej wagi do potrzeb pracowników o różnych sposobach postrzegania, przetwarzania informacji i funkcjonowania umożliwia tworzenie bardziej przyjaznych miejsc pracy.