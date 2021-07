Biuro operatora płatności w prestiżowym poznańskim biurowcu. Zaglądamy do środka!

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która w nowej siedzibie w Poznaniu oddaje swojemu zespołowi do dyspozycji funkcjonalną i dopasowaną do aktualnych potrzeb przestrzeń pracy. Spółka zainwestowała w biuro, umożliwiając jednocześnie swoim pracownikom wybór pomiędzy home office a korzystaniem z atrakcyjnego środowiska pracy w jednym z najbardziej prestiżowych biurowców Poznania. Wyposażenie i aranżację biura Tpay w Andersia Tower firma powierzyła ekspertom z Kinnarps.

W czasie pandemii firma Tpay, której rozwiązania służą sektorowi e-commerce, zwiększyła liczbę pracowników o ponad 50 proc.. Zadaniem nowej siedziby było zapewnienie elastycznej i sprzyjającej komunikacji przestrzeni, którą łatwo przearanżować - tak, aby zapewnić miejsce do odbycia konferencji, spotkania w większym gronie, czy warsztatu. Chodziło o stworzenie biura otwartego zarówno na aktualne potrzeby pracowników - takie jak praca w różnych trybach (hybrydowym, zespołowym i indywidualnym) - jak i na potrzeby gości oraz partnerów biznesowych.

- Zespół projektowy, z którym współpracowaliśmy podczas aranżacji nowego biura Tpay, był bardzo otwarty na nasze pomysły, a przede wszystkim uważnie wsłuchiwał się w potrzeby swoich pracowników. Uwzględniliśmy je wszystkie w projekcie nowego biura, dzięki czemu powstała atrakcyjna i przyjazna przestrzeń o zróżnicowanych funkcjach. Stonowana kolorystyka mebli pozwoliła na wprowadzenie mocniejszych akcentów na wykładzinie i w dodatkach. Powstało w ten sposób wyjątkowe, różnorodne środowisko pracy, które tworzy spójną całość – mówi architekt Agata Nowakowska z OOSTU.STUDIO, autorka projektu.

Czytelny podział funkcjonalny

Do największych wyzwań podczas tworzenia nowej siedziby Tpay należał podział otwartej przestrzeni na strefy, aby każda osoba, niezależnie od wykonywanego zadania, mogła pracować w komfortowych warunkach. Wymagało to uwzględnienia akustyki na wczesnym etapie projektu, a także doboru odpowiednich mebli i innych elementów aranżacji wnętrza, takich jak panele dźwiękochłonne, wykładziny podłogowe itp. Nowa powierzchnia została zaaranżowana zgodnie z koncepcją Activity Based Working (ABW), która zakłada dopasowanie przestrzeni do rodzaju zadań realizowanych przez pracowników.

Powierzchnia biura jest funkcjonalnie podzielona na strefy pracy cichej oraz coworking do spotkań i pracy kreatywnej, które oddzielone są panelami akustycznymi i żywą zielenią. Pracownicy nie korzystają ze stałych biurek - stanowiska pracy i sale do spotkań rezerwują poprzez aplikację. Dodatkowo mobilne meble umożliwiają zmianę konfiguracji zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Nowe biuro Tpay jest odpowiedzią na zmiany, które przyniósł rok 2020. Firma zdecydowała się na model pracy hybrydowej, gdzie zespół ma możliwość łączenia pracy z domu z pracą z biura w dowolnej kombinacji czasowej. Wszystkie zastosowane rozwiązania były analizowane pod kątem mobilności i możliwości adaptacji do zmian w dynamicznie rozwijającej się organizacji.

- Zarówno styl pracy, jak i zadania zespołu Tpay są wspomagane poprzez różne typy przestrzeni w biurze oraz trafny wybór rozwiązań meblowych. Zastosowaliśmy wiele elementów mobilnych, które umożliwiają łatwe przearanżowanie przestrzeni. Dodatkowym atutem jest ergonomia, którą zapewniają m.in. fotele obrotowe dopasowujące się automatycznie do wagi użytkowników czy biurka z elektryczną regulacją wysokości, umożliwiające komfortową pozycję podczas pracy osobom o różnym wzroście. Bardzo cieszymy się, że otwartość i zaufanie przyniosły rezultat, który spełnia oczekiwania dynamicznego zespołu - podkreśla Monika Papiernik, Project Coordinator z Kinnarps Polska.

Współpraca, wygoda i współuczestnictwo