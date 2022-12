Biuro pod hasłem "friendly homes". Oto siedziba Heimstaden w warszawskim budynku Plac Unii

Siedziba szwedzkiej marki Heimstaden, zajmującej się długoterminowym wynajmem mieszkań, powstała w oparciu o domowy klimat i zasady less waste. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia AKA Studio.

Heimstaden to firma ze szwedzkimi korzeniami z 25-cio letnią tradycją, zajmująca się długoterminowym wynajmem mieszkań z sektora PRS.

Nowe biuro zlokalizowane jest w centrum Warszawy w budynku Placu Unii.

Za projekt odpowiada pracownia AKA Studio, która działa głównie dla branży HoReCa.

Zespół Heimstaden chciał, aby ich nowa przestrzeń do pracy odzwierciedlała hasło przewodnie ich marki: „Friendly homes” – mieszkaj po swojemu. Dla zespołu najważniejsze było to, aby każda osoba mogła czuć się dobrze i komfortowo w proponowanych przestrzeniach, a wnętrza były zachowane w domowym klimacie.

Dzięki użyciu odpowiedniego układu pomieszczeń, indywidulanych rozwiązań, zastosowaniu odpowiednich materiałów, spokojnej bazy kolorystycznej i funkcjonalnych mebli pracowni AKA Studio udało się stworzyć przyjemną przestrzeń w domowym klimacie.

Do wnętrza wprowadzono dużo elementów drewnianych, co wpłynęło na ocieplenie przestrzeni. Do tego dobrano produkty od lokalnych wytwórców oraz kilka elementów z wyposażenia od skandynawskich marek w celu nawiązania do korzeni firmy.

Przy projektowaniu wnętrz do współpracy zaproszono graficzkę Zuzę Gadomską, która stworzyła indywidualne grafiki przedstawiające zieloną oraz miejską dżunglę. Projektantka wykorzystała kolorystykę proponowaną we wnętrzach przez AKA Studio oraz barwę pomarańczową z logo Heimstaden.

Droga do udomowienia biura

Ważne w projekcie było wyważenie „domowości” oraz przestrzeni pozwalającej na skupienie i wydajną pracę. Zadbano o wysoki standard wykończenia ale też skupiono się na codziennej funkcjonalności użytkowania przestrzeni.

Najbardziej „domową” częścią biura jest kuchnia i jadalnia, gdzie zacieśniają się relacje wśród współpracowników, fot. Kroniki Studio

Biuro składa się z niewielkich open space'ów, które przedzielone zostały m.in. zamkniętymi biurami dla działów z obsługi klienta, prywatnymi gabinetami i salami spotkań. Nie zabrakło również mniejszych focus roomów i budek telefonicznych.

Najbardziej „domową” częścią biura jest kuchnia i jadalnia, gdzie zacieśniają się relacje wśród współpracowników. Ta przestrzeń skupia razem pracowników, kontrahentów i gości, którzy siadają przy dużym wspólnym stole na rozmowy przy kubku dobrej kawy. W przerwach od pracy zespół urządza mini rozgrywki w piłkarzyki lub darta.

Zgodnie z zasadami less waste projekt dostosowano do istniejącej infrastruktury technicznej biura, ograniczając znacznie produkcję odpadów oraz tym samym zmniejszając dodatkowe koszty.