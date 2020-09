Biuro skrojone na miarę pokolenia Z

Generacja Z to osoby urodzone pomiędzy 1995 a 2005 rokiem. Według raportu Cushman & Wakefield najmłodsze pokolenie na rynku pracy stawia na połączenie modelu pracy stacjonarnej i zdalnej. Jedną z ciekawszych obserwacji jest niechęć Zetek do hot desków i chęć posiadania swojego kawałka podłogi.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczebność pokolenia Z w Polsce to 4,2 miliona osób. Jest ono o 31 proc. mniej liczne w porównaniu do pokolenia Y – grupy urodzonej w latach 1984-1994, co przekłada się również na mniejszą liczbę absolwentów uczelni wyższych, a w szczególności uczelni ekonomicznych. Kierunki techniczne cieszą się zwiększonym zainteresowaniem pokolenia Z w porównaniu do wcześniejszych generacji, co może świadczyć o zmieniających się preferencjach młodych osób oraz poszukiwaniu stabilnego zatrudnienia w branżach, które obecnie są wskazywane jako najbardziej przyszłościowe. Aktualnie, pokolenie Z stawia swoje pierwsze kroki na ścieżce zawodowej. Dla przykładu, według danych ABSL w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce pracuje ponad 338 000 osób, z czego blisko 19,7 proc., stanowią pracownicy w wieku poniżej 26 lat. Jest to trzecia największa grupa wiekowa wśród osób zatrudnionych w tym sektorze.

Miejsce pracy Zetek

Według raportu Cushman & Wakefield najmłodsze pokolenie na rynku pracy stawia na połączenie modelu pracy stacjonarnej i zdalnej. Taką formę zatrudnienia, jako preferowaną, wykazało 61 proc. ankietowanych. Model pracy zdalnej w pełnym wymiarze cieszył się najmniejszym zainteresowaniem i został wskazany jedynie przez 13 proc. respondentów, a, zgodnie z wynikami globalnego badania „The future of workplace”, dla 70 proc. badanych Zetek praca z domu stanowi wyzwanie.

- Znaczna większość badanych wykazała chęć pracy w modelu hybrydowym łączącym pracę z biura z pracą z dowolnego miejsca. Przyczyn niskiego zainteresowania pracą zdalną upatrujemy w tym, że pokolenie Z jest grupą społeczną, która najgorzej zniosła przymusowy okres pracy z domu w porównaniu do starszych pokoleń. Najczęściej wskazywanymi niegodnościami tego trybu wykonywania swoich obowiązków zawodowych przez Zetki były ograniczona możliwość zdobywania wiedzy od bardziej doświadczonych współpracowników oraz, w wielu przypadkach, brak komfortowej przestrzeni do pracy w domu. Ponadto, praca zdalna zaburza relacje pomiędzy współpracownikami, co bezpośrednio wpływa na atmosferę w organizacji, która jest jednym z głównych czynników wskazywanych przez pokolenie Z w kontekście opisywania idealnego środowiska pracy – podsumowuje Katarzyna Lipka, dyrektor Działu Doradztwa i Analiz Rynkowych, Cushman & Wakefield.

Pokolenie Z oczekuje również bardzo szybkiej informacji zwrotnej, którą łatwiej jest otrzymać pracując w tym samym pomieszczeniu.

- Są to osoby przyzwyczajone do komunikacji dualnej – z jednej strony za pośrednictwem kanałów online, ale też potrzebujące silnych relacji interpersonalnych. Jako pracownikom dopiero wkraczającym na rynek pracy, szczególnie mocno zależy im na poznaniu kultury organizacyjnej – dodaje Agnieszka Wójcik, menedżer ds. badań rynku w Antal.